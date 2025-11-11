Δημαγωγία και μπαρούφες

Η Κυπριακή Προεδρία είναι «χρυσή ευκαιρία για την ενίσχυση της ελληνικής και κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας», είπε με ύφος περισπούδαστο ο ένοικος του Προεδρικού σε συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα πράξει η Κυπριακή Προεδρία προκειμένου να ενισχύσει την κυπριακή και ελληνική αμυντική βιομηχανία και πώ ακριβώς η Κύπρος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.

Προφανώς δεν το γνωρίζει ούτε ο Πρόεδρος αφού δημοσίως δηλώνει ότι «θα δούμε πώς μπορούμε να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα». Προεδρικά φληναφήματα. Δεν γνωρίζει τι θα κάνει αλλά τη δημαγωγία δεν μπορεί να την αποφύγει αυτός ο Πρόεδρος.

ΟΡΝ