Σεισμός, σεισμός... ανασχηματισμός

Οι απανωτοί σεισμοί, οι πλημμύρες και οι καταιγίδες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήταν λες και ήταν έργο του Νίκου Χριστοδουλίδη. Εύστοχα τα χθεσινά απρόσμενα συμβάντα παρομοιάστηκαν με τον ανασχηματισμό που προσπαθεί και δεν καταφέρνει να κάνει εδώ και μήνες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και εάν υπάρχει διασύνδεση, σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν δεήσει να προβεί σε ανακοινώσεις. Θα δίνουν και θα παίρνουν τα Ρίχτερ και τα Μποφόρ. Μέχρι τότε οι μόνοι που θα χορεύουν σε πολλά Ρίχτερ και μάλιστα στο ταψί είναι οι υπουργοί, που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.

ΠΥΡ