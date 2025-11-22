Απογοητευμένοι οι τουρίστες στο Μπάκιγχαμ από τη ψεύτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από ΤΝ

Όταν η Μπριγκίντα επισκέφθηκε τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, περίμενε πως θα δει μια παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά, όμως αυτή η τουρίστρια από την Πολωνία, όπως και άλλοι τουρίστες, ξεγελάστηκαν από μια ψεύτικη διαφήμιση, όπου δέσποζε μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ήρθαμε πιστεύοντας πως ήταν αλήθεια» εξήγησε αυτή η γυναίκα ηλικίας 25 ετών. «Πίστευα πως θα είχα την ευκαιρία» να μπορέσω να δω την πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά που οργανώθηκε μπροστά από βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, «και εμείς λυπηθήκαμε πολύ, όταν συνειδητοποιήσαμε πως δεν υπήρχε τίποτα».

Πολυάριθμα μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και κυκλοφόρησαν σε ολόκληρο τον κόσμο σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων στα ταϊλανδέζικα, τα πορτογαλικά ή ακόμα και τα αραβικά, υπόσχονταν «μια πρωτόγνωρη βασιλική εμπειρία Χριστουγέννων».

Στην πραγματικότητα, η φωτογραφία που απεικόνιζε τις ψεύτικες εκδηλώσεις ήταν μια εικόνα χριστουγεννιάτικης αγοράς με μικρά ξύλινα περίπτερα και γιορτινά φώτα που είχε δημιουργηθεί από την ΤΝ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ