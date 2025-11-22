Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Απογοητευμένοι οι τουρίστες στο Μπάκιγχαμ από τη ψεύτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από ΤΝ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πολυάριθμα μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο υπόσχονταν «μια πρωτόγνωρη βασιλική εμπειρία Χριστουγέννων».

Όταν η Μπριγκίντα επισκέφθηκε τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, περίμενε πως θα δει μια παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά, όμως αυτή η τουρίστρια από την Πολωνία, όπως και άλλοι τουρίστες, ξεγελάστηκαν από μια ψεύτικη διαφήμιση, όπου δέσποζε μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

«Ήρθαμε πιστεύοντας πως ήταν αλήθεια» εξήγησε αυτή η γυναίκα ηλικίας 25 ετών. «Πίστευα πως θα είχα την ευκαιρία» να μπορέσω να δω την πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά που οργανώθηκε μπροστά από βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, «και εμείς λυπηθήκαμε πολύ, όταν συνειδητοποιήσαμε πως δεν υπήρχε τίποτα». 

Πολυάριθμα μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και κυκλοφόρησαν σε ολόκληρο τον κόσμο σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων στα ταϊλανδέζικα, τα πορτογαλικά ή ακόμα και τα αραβικά, υπόσχονταν «μια πρωτόγνωρη βασιλική εμπειρία Χριστουγέννων». 

Στην πραγματικότητα, η φωτογραφία που απεικόνιζε τις ψεύτικες εκδηλώσεις ήταν μια εικόνα χριστουγεννιάτικης αγοράς με μικρά ξύλινα περίπτερα και γιορτινά φώτα που είχε δημιουργηθεί από την ΤΝ. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΒΡΕΤΑΝΙΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑBuzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα