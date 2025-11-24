Ευρωπαϊκό «βαρίδι» για την Ανδρούλλα Καμιναρά, υποψήφια με το ΑΛΜΑ

Η Ανδρούλλα Καμιναρά, υποψήφια βουλεύτρια Λευκωσίας με το ΑΛΜΑ, η οποία διετέλεσε μεταξύ άλλων επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κύπρο, φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές εκκρεμότητες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εισέρχεται στη δημόσια σφαίρα με ευρωπαϊκό «βαρίδι» για ζητήματα δεοντολογίας και διοίκησης.

Όπως προκύπτει από έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του «Π» η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Επιτροπής (EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE), της οποίας προΐσταται η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ενωσης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Κάγια Κάλας, της έχει επιβάλει διοικητική ποινή μετά από καταγγελίες που αφορούσαν ανάρμοστη συμπεριφορά και ψυχολογική παρενόχληση κατά τη θητεία της ως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Πακιστάν. Η πειθαρχική έρευνα οδήγησε στην επιβολή ποινής αφαίρεσης 500 ευρώ μηνιαίως από τη σύνταξή της για δύο έτη.

Η πειθαρχική διαδικασία ξεκίνησε με αφορμή καταγγελίες για αυταρχικό και προσβλητικό τρόπο διοίκησης, που επηρέασε αρνητικά το εργασιακό περιβάλλον. Υπάλληλοι και ένας συγκεκριμένος προϊστάμενος φέρονται ότι υπήρξαν θύματα εκρήξεων, επίμονης κριτικής σε δημόσιο χώρο και συμπεριφοράς που χαρακτηρίστηκε ως ταπεινωτική και στοχευμένη. Τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν την Διοίκηση της EEAS να απορρίψει την πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για απλή επίπληξη και να της επιβάλει αυστηρότερη χρηματική ποινή, επικαλούμενοι την «μη μεταμέλεια» και τη σοβαρότητα της παράβασης λόγω της υψηλής διοικητικής θέσης της.

Η ίδια η κα. Καμινάρα επικαλέστηκε διαδικαστικές παρατυπίες (μη έγκαιρη πρόσβαση σε πρακτικά, αμφισβήτηση αρμοδιότητας του οργάνου που έλαβε την τελική απόφαση), ελλειψη νομικής βάσης και αναντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών γεγονότων και του ορισμού της παρενόχλησης, υποτίμηση των επιτευγμάτων της κατά τη θητεία της και μη συνεκτίμηση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ. Η διοίκηση απόρριψε τα παραπάνω, θεωρώντας τα αβάσιμα με βάση τα στοιχεία της έρευνας και την ευρωπαϊκή νομολογία.

​H κα. Καμινάρα έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης που υπογράφει η Κάγια Κάλας.

Ο «Π» ζήτησε, μέσω μηνύματος, από την κα. Καμιναρά να σχολιάσει την υπόθεση και δεν έλαβε απάντηση.

Η υποψηφιότητα της κα. Καμιναρά με το ΑΛΜΑ ανακοινώθηκε στις 31 Οκτωβρίου.

Γ.Σ.