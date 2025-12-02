Τι λένε οι οπαδοί του στάτους κβο;

Χρειάζονται μήπως ενδελεχείς και σύνθετες αναλύσεις για τα όσα σημείωσε στην συνέντευξη στην «Καθημερινή» ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ; Η διασύνδεση που έκανε στη βάση του ευρύτερου σκεπτικού των Αμερικανών για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν Τουρκία και Ελλάδα με την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού είναι και οφθαλμοφανής και αποκαλυπτική. Με βάση τη σημερινή πραγματικότητα όπως τη φαντάζεται ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης ο οποίος προφανώς θα μας απασχολήσει τα μάλα το επόμενο διάστημα «δεν μπορείς να έχεις ένα απόστημα στο κέντρο ενός κατά τα άλλα υγιούς σώματος. Κάθε μέρος αυτού του σώματος πρέπει να θεραπευτεί. Και η Κύπρος είναι κρίσιμο μέρος του. Η ελπίδα μας είναι ότι θα συμπεριληφθεί στη λύση». Το ερώτημα είναι αν ο εγχώριος μηχανισμός που εκστασιάζεται από το στάτους κβο θα αντιληφθεί που πάνε τα πράγματα.

ΧΡγ