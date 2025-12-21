Ελληνίδα και Ισραηλινός στο κάδρο υπόθεσης υπεξαίρεσης 8 εκατ. ευρώ - Τι κάνουν οι Αρχές εδώ και 4 μήνες;

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, εδώ και τέσσερις μήνες η Αστυνομία Κύπρου έχει λάβει και διερευνά πολύ λεπτομερή και τεκμηριωμένη καταγγελία για σοβαρή υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ από κυπριακή εταιρεία. Κύριο ζευγάρι υπόπτων η Ελληνίδα διευθύντρια της εταιρείας και ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας, ο οποίος απασχόλησε ξανά τις Αρχές στην Κύπρο. Με βάση την καταγγελία, οι δύο, με αριθμό ντόπιων συνεργών, καταγγέλθηκαν ότι συνωμότησαν προς εξαπάτηση της εταιρείας και με κατασκευασμένα έγγραφα υπεξαίρεσαν το εν λόγω ποσό. Αν δεν ξεκινήσει άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, όπως μας λέχθηκε, θα αποσταλεί σύντομα στα ΜΜΕ ένας βαρύτατος φάκελος με διευθύνσεις, αποδείξεις και ονόματα.

Θουκής