Συντήρηση ναών στα κατεχόμενα

Η διάσωση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κοινοτήτων της Κύπρου αποτελούν το πιο αναγνωρίσιμο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, έκανε γνωστό στο ΚΥΠΕ ότι ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση και στην εκκλησία της Παναγίας της Ακεντούς στη Λεύκα.

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση -κοντά στο Τρίκωμο- είναι μία «πολύ σημαντική εκκλησία», σύμφωνα με τον κ. Κτωρή. Είναι χτισμένη στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 6ου αιώνα και η βασική εκκλησία χρονολογείται στη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, πιθανόν στον 11ο ή 12ο αιώνα. Η εκκλησία είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Η Παναγίας της Ακεντούς στη Λεύκα περιλαμβάνεται στον κατάλογο αρχαίων μνημείων.

