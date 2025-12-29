Μάχη για μια θέση στάθμευσης

Κυριολεκτικά ο κακός χαμός γίνεται στους χώρους στάθμευσης στο αεροδρόμιο της Λάρνακας τις τελευταίες ημέρες. Οι διαθέσιμοι χώροι έχουν γεμίσει ασφυκτικά (ακόμα και εκεί που θεωρητικά είναι διάδρομοι), ενώ πολλοί την έπαθαν αφού πήγαν στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν νομίζοντας ότι θα βρουν θέση στάθμευσης και τελικά έψαχναν πού να αφήσουν το αυτοκίνητο. Το αεροδρόμιο Λάρνακας έχει αυξήσει τους διαθέσιμους χώρους πολύ τα τελευταία χρόνια, όμως δεν φαίνεται να υπάρχει σκέψη για κάποιον πολυώροφο χώρο ή μια πιο ολιστική λύση. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για άλλη μία αποτυχία της Πολιτείας, αφού χιλιάδες κόσμου προτιμά να πληρώσει parking για λίγες μέρες, παρά να πάει με το λεωφορείο.

Παζούρ.