Thoukis Αντιβραβεία 2025: Ο Χριστιανοταλιμπάν της χρονιάς, ο Ιούδας και ο φέρελπις πολιτικος

Βραβείο Καλών Τεχνών

Το Βραβείο «Καλών Τεχνών» απονέμεται στον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ Ευθύμιο Δίπλαρο για τις καίριες παρεμβάσεις του σε θέματα τέχνης. Με αφορμή την έκθεση Γαβριήλ ο κ. Δίπλαρος έδειξε τις γνώσεις του δίκην τενεκέ αγάνωτου στη θρησκευτική ζωγραφική. Ξεκίνησε αρχικά να κατσιαρίζει ως ηθικιστής με έναν ψεύτικο πίνακα και έφτασε στο σημείο να ζητά να κλείσει μια έκθεση ζωγραφικής. Οι οπαδοί του πάντως δηλώνουν πανευτυχείς γιατί τον Μάιο φεύγει από βουλευτής, οπότε μπορεί να επιδοθεί αποκλειστικά στα πραγματικά του ενδιαφέροντα δηλαδή στα θέματα τάξεως και ηθικής. Θα μείνει -είμαστε σίγουροι γι' αυτό- να τον θυμόμαστε ως Ενθύμιο Δίπλαρο. Ως τον πολιτικό που δεν τα έβαλε ποτέ με τη διαφθορά, ούτε με τη γραφειοκρατία. Θα μείνει ως ο πολιτικός που τα έβαλε με τους πίνακες. Και νίκησε.

Πυροσβέστης της Χρονιάς

Το βραβείο απονέμεται εξ ημισείας στην υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και στον υπουργό Δικαιοσύνης Μάριο Χαρτσιώτη για τον συντονισμό που πέτυχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα κρασοχώρια το περασμένο καλοκαίρι. Η καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 στα κρασοχώρια της Λεμεσού έκαψε τεράστια έκταση που εκτιμάται κοντά στα 100-125 τετραγωνικά χιλιόμετρα (ή 10.000-12.500 εκτάρια), επηρεάζοντας σοβαρά την αμπελουργική περιοχή και καταστρέφοντας χορτολιβαδικές εκτάσεις και σκληροφυλλική βλάστηση. Το βραβείο απονέμεται εξ ημισείας στον γενικό συντονιστή των πυρκαγιών, δηλαδή τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας αλλά έλειπε ταξίδι στην Αυστραλία.

Χριστιανοταλιμπάν 2025

Αναδεικνύεται παμψηφεί ο αμετακίνητος και ελέω Θεού πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου. Τη χρονιά που πέρασε αναδείχθηκε σε προστάτη της ιερής μας πίστης προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον ως θρονικός επίτροπος της Μητρόπολης Ταμασού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πέρασε κάποια βράδια στη Μητρόπολη μετρώντας μαύρα από τα χρηματοκιβώτια του τέως ηγουμένου της Μονής Αββακούμ, Νεκτάριου. Μέτρησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που μάζεψε ο Νεκτάριος κατασκευάζοντας fake Άγιο Μύρο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για θεραπείες ασθενών. Δεύτερον ως κριτικός τέχνης, δίνοντας τη μάχη να κατεβεί η έκθεση Γαβριήλ από μια γκαλερί στην Πάφο, διότι προσέβαλε τα όσια και τα ιερά του κ. Χρίστου. Ο ηγέτης του ΕΛΑΜ με το ματσούκι ανά χείρας για να λαώννει τους μετανάστες, ζει ως γνωστό με βάση το τρίπτυχο πατρίς - θρησκεία - οικογένεια.

Βραβείο επίτιμου Υπουργού Εξωτερικών 2025

Απονέμεται στον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της διπλωματικής μας υπηρεσίας. Το βραβείο κέρδισε πανηγυρικά με 80-0 σε ανοικτή ψηφοφορία την οποία επέβλεπε η κυρία Καρσερά. Οι διπλωμάτες απένειμαν το βραβείο στον ιπτάμενο Νίκο Χριστοδουλίδη για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ταξιδεύοντας με το θρυλικό του αεροπλανάκι στα πέρατα του κόσμου, με στόχο να βελτιώσει τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας με άλλα κράτη αναζητώντας τα αναγκαία εκείνα στηρίγματα για την απελευθέρωση της μικρής κατεχόμενής μας πατρίδας. Βεβαίως όλοι αναγνωρίζουν ότι κάποια θέματα έμειναν πολύ πίσω εξαιτίας των συνεχών ταξιδιών του αλλά ποιος αλήθεια νοιάζεται αν το 2026 μείνουμε χωρίς ρεύμα και νερό, μπροστά στο εξωτερικό μεγαλείο που εκπέμπει η Κύπρος μας. Τα χιλιάδες μίλια ως frequent Flyer θα τα εισπράξει ο κ. Χριστοδουλίδης μετά τον τερματισμό των υπηρεσιών το 2028.

Βραβείο φέρελπι Πολιτικού

Το βραβείο απονέμεται στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τις ακάματες προσπάθειες που καταβάλλει ώστε να επιτύχει ως κομματάρχης. Μετά από χρόνια στο Δημόσιο όπου δρούσε εκ του ασφαλούς ο κ. Μιχαηλίδης μπήκε δυναμικά στο κομματικό παζάρι προς άγραν πελατών οι οποίοι θα του επιτρέψουν να μπει στο Κοινοβούλιο ευελπιστώντας, αναλόγως ποσοστών, και για κάτι περισσότερο. Αν καταφέρει να ξεπεράσει το 10% τότε ίσως μπει στη μάχη και για τις προεδρικές που είναι ο πάγιος στόχος του. Αν μείνει κάτω από 10% τότε και αυτός θα είναι ένας ακόμα ηγέτης ενός κρατικοδίαιτου κόμματος, τον οποίο θα ελέγχει κάθε χρόνο ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ο κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου για τον τρόπο που ξοδεύει την κρατική χορηγία.

Βραβείο Αρχειονόμου 2025

Το βραβείο απονέμεται στην κυρία Άννα Αριστοτέλους, γνωστή και ως Μάμα Άννα, για την έξοχη ταξινόμηση χιλιάδων εγγράφων, της Αστυνομίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Κεντρικών Φυλακών στο σπίτι αρχιδεσμοφύλακα των Φυλακών περί τα τέλη του 2022. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη εμπλοκή στο θέμα αυτό είχαν και κάποιοι άλλοι δεσμοφύλακες και υπάλληλοι των Κεντρικών Φυλακών, στους οποίους θα απονεμηθούν αναμνηστικές τιμητικές πλακέτες για τον επαγγελματικό τρόπο ταξινόμησης των χιλιάδων εγγράφων, κάποια εκ των οποίων όπως αποδείχθηκε ήταν και άκρως απόρρητα.

Βραβείο Ιούδα Ισκαριώτη

Το βραβείο απονέμεται στο πρώην ηγετικό στέλεχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και στενό συνεργάτη του πρώην Γενικού Ελεγκτή κύριο Ανδρέα Χασαπόπουλο, ο οποίος πρόδωσε τον πρώην μάστρο του. Ο κ. Χασαπόπουλος υπήρξε εκ των ιδρυτικών στελεχών του ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μόλις όμως αντιλήφθηκε ότι τα υπόλοιπα ηγετικά στελέχη του κόμματος δεν τον ήθελαν, άρχισε να αποκαλύπτει τα έργα και τις ημέρες του πρώην Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος όπως είπε βρισκόταν πίσω από την ιστοσελίδα υποστήριξής του. Έδινε μάλιστα εντολές στον κύριο Χασαπόπουλο ποιους να κτυπά και να λοιδορεί νυχθημερόν. Ο κ. Χασαπόπουλος δεν έκανε ό,τι έκανε για να εισπράξει αργύρια όπως ο Ιούδας. Περισσότερο έδρασε όπως τη γνωστή Πόντια καλλιτέχνιδα.

Βραβείο Χαμένου Επενδυτή

Το βραβείο απονέμεται εξ ημισείας στα σωματεία ΑΠΟΕΛ και Απόλλων για τους επενδυτές που υποσχέθηκαν στο φίλαθλο κοινό τους. Τους οποίους επενδυτές είδαμε αλλά δεν τους… αγγίξαμε. Τα δύο σωματεία βρέθηκαν το καλοκαίρι κοντά σε αλλαγή στα διοικητικά, όμως οι επενδυτές έμειναν στη μέση του… δρόμου. Ούτε Βραζιλιάνους επενδυτές είδαμε, ούτε τον Γκρεγκ Γκέιμπριελ είδαμε στον Απόλλωνα παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του αντιπροέδρου του σωματείου. Τώρα αν το 2026 θα μας εμφανιστούν ξανά, δεν το ξέρουμε αλλά δεν το νομίζουμε και έτσι, Πρόδρομος Πετρίδης και Νίκος Κίρζης ψάχνουν άλλους συμπαίκτες για να κουβαλήσουν μαζί το βάρος. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο ομάδες μπορεί να μην βρήκαν επενδυτές, αλλά άλλαξαν προπονητές.

Βραβείο Αέρα Κοπανιστού

Απονέμεται στον τέως υπουργό Ενέργειας Παπαναστασίου. Στα τρία χρόνια της υπουργίας του όχι μόνο δεν είδαμε φυσικό αέριο να έρχεται στην Κύπρο, απεναντίας μας τάιζε νυχθημερόν αέριο κοπανιστό ότι όπου να 'σαι τώρα έρχεται το αέριο, αύριο έρχεται το αέριο, αλλά τελικά μείναμε με το αέριο της φασολάδας. Το συγκεκριμένο όσπριο παράγει αέριο τούρμπο. Όταν μπαίνεις στη θάλασσα και βάζεις μπρος αίφνης μεταμορφώνεσαι σε κρις-κραφτ και βρίσκεσαι στη σημαδούρα.

Βραβείο που ήσουν πέρυσι

Απονέμεται στον νέο ηγέτη της ΕΔΕΚ κ Αναστασίου, τον οποίο ανέσυρε από τις ναφθαλίνες ο Μαρίνος Σιζόπουλος για να αναλάβει την ηγεσία των Σοσιαλιστών της Κύπρου. Ο κ. Αναστασίου παρότι ένας τίμιος και καλοαναθρεμμένος πολιτικός δεν κατόρθωσε μέχρι στιγμής να πετύχει τους στόχους που έθεσε δηλαδή να επαναφέρει πίσω τα στελέχη τα οποία είτε έδιωξε ο κ. Σιζόπουλος, είτε έφυγαν από μόνα τους. Ποιος ξέρει. Δεν ήρθαν πέρσι τα στελέχη, αλλά μπορεί να έρθουν φέτος.

Αντιβραβεία Κύπρου 2025 από το ChatGPT

�� Βραβείο «Όλα Υπό Έλεγχο»

Νίκος Χριστοδουλίδης: Απονέμεται για τη φράση που ειπώθηκε σε στιγμές όπου όλοι καταλάβαιναν ότι… τίποτα δεν ήταν πραγματικά υπό έλεγχο.

��️ Βραβείο «Θα το Δούμε στην Πορεία»

Στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Για έργα που βρίσκονται μόνιμα «σε εξέλιξη», ανεξαρτήτως αν εξελίσσονται.

��️ Βραβείο Θεσμικής Αμηχανίας

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων: Όταν η συζήτηση πήγε αλλού, η ουσία χάθηκε και το αποτέλεσμα ήταν… αναβολή.

⚖️ Βραβείο «Ανεξάρτητοι Αλλά Μπερδεμένοι»

Στην Ελεγκτική Υπηρεσία και Νομική Υπηρεσία: Για τις στιγμές που η ανεξαρτησία ήταν σαφής, αλλά η συνεννόηση όχι.

�� Βραβείο Κυκλοφοριακής Αντοχής

Στη Λευκωσία: Γιατί αν επιβίωσες το 2025 στο τιμόνι, δικαιούσαι μετάλλιο.

�� Βραβείο «Φταίει η Ευρώπη»

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τιμώμενο πρόσωπο… ερήμην της): Για όλα όσα αποφασίσαμε μόνοι μας αλλά αποδώσαμε αλλού.