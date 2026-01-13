Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θεμέλιος λίθος και εφημερίδες

Είθισται στην κατάθεση θεμέλιου λίθου για σημαντικά έργα να προσθέτουν στα θεμέλια ένα δοχείο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα φύλλα του ημερήσιου Τύπου, ως «ανάμνηση» για την επικαιρότητα μίας σημαντικής ημέρας. Δηλαδή… ο ιστορικός του μέλλοντος θα εντοπίσει στον θεμέλιο λίθο του έργου στη Λεμεσό τα φύλλα των εφημερίδων της Δευτέρας 12/01/2026 και από πάνω μία πλάκα που θα γράφει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατάθεσε την ίδια μέρα τον θεμέλιο λίθο. Και οι τέσσερις εφημερίδες έγραφαν χθες για το θέμα του VideoGate, την παραίτηση της συζύγου του και τα κατορθώματα του σύγαμπρου και διευθυντή του γραφείου του. Σπουδαία παρακαταθήκη, Πρόεδρε! 

Παζ.

