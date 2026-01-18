Όταν ο Βίκτωρας ρεζίλεψε τον Πρόεδρο

Έχουμε την εντύπωση ότι η αμέσως επόμενη περίπτωση, την παρουσία του οποίου πρέπει να εξετάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό, είναι ο Βικτωρας Παπαδόπουλος.

Εν αρχή ο κύριος Παπαδόπουλος έγινε ρεζίλι των σκυλιών και ρεζίλεψε και τον Πρόεδρο όταν είπε δημόσια ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης περίπου δεν γνωρίζει τον Γιώργο Χρυσοχόο. Ήταν μάλιστα και προσβλητικός προς τον επιχειρηματία που ξόδεψε τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε εκδηλώσεις που έκανε το Προεδρικό. Τι είπε ο ανεκδιήγητος Βίκτωρας; Ότι, λέει, ένα μήνυμα του έστειλε ο Χρυσοχόος το 2023 με την εκλογή για να του ευχηθεί καλή επιτυχία αλλά ο Πρόεδρος ούτε καν του απάντησε. Βέβαια στη συνέχεια κυκλοφόρησαν δεκάδες φωτό συνευρέσεων του Προέδρου με τον επιχειρηματία, οπότε ο κ. Βίκτωρ έμεινε εκτεθειμένος.

Τα πράγματα βέβαια δεν έμειναν εκεί, κάτι που δείχνει ότι ο Βίκτωρ Παπαδόπουλος δεν λέει όσα λέει ούτε κάνει όσα κάνει χωρίς συνεννόηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Προχθές μετά τη συνέντευξη Τύπου, η οποία ακολούθησε συνεδρίας της Κομισιόν με τον Πρόεδρο στο λιμάνι Λεμεσού, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος πλησίασε δημοσιογράφο του «Φ» και ενώπιον όλων του έδωσε το πρακτικό της συνεδρίασης με την παραίνεση «για να ξέρεις τι να γράψεις». Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης δικαίωμα υποβολής ερώτησης είχαν μόνο δύο ΜΜΕ. Το ΡΙΚ και το ΚΥΠΕ. Σε κανέναν άλλο δεν δόθηκε το δικαίωμα να ερωτήσει.

Με λίγα λόγια, ο κ. Πρόεδρος επιχειρεί να ελέγξει και την ενημέρωση, διά του αποκλεισμού των μη εμπίστων προς αυτόν ΜΜΕ.

ΘΟΥΚΗΣ