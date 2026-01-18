Οι επενδυτές, οι φίλοι και το χαμένο φίλτρο ελέγχου του Προεδρικού

Γιατί δεν ήλεγξαν την εταιρεία Stratix Wealth στο Προεδρικό όταν ο Florin Georghiou ήρθε εκ μέρους της και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κάνει επένδυση 150.000.000 ευρώ στην Κύπρο σε θέματα ενέργειας; Μετά το Αλ Τζαζίρα όλους αυτούς τους επενδυτές τους έστελναν στην ΚΥΠ και τη ΜΟΚΑΣ για έλεγχο. Τώρα γιατί δεν το έκαναν; Θα μου πείτε, ήταν ενδιάμεσος ο σύμβουλος και φίλος του Προέδρου Γιώργος Λακκοτρύπης, γιατί να το κάνουν; Πού να σκεφτούν ότι και ο Γιώργος την πάτησε μαζί τους. Πώς προσέγγισε τον Γιώργο Λακκοτρύπη ο Florin Georghiou; Όπως είπε στην κατάθεσή του μέσω του Ελβετού δικηγόρου Markus Baungarthner, ο δικηγόρος αυτός εργάζεται στην μπουτίκ τράπεζα της Ελβετίας Julius Baer στην οποία γνωρίζουν τον Γιώργο Λακκοτρύπη ως τεχνοκράτη σε θέματα φυσικού αερίου και ενέργειας.

Η Stratix Wealth (η πραγματική) συνεργάζεται με την Julius Baer, οπότε ο Florin Georghiou ζήτησε από τον δικηγόρο να του κλείσει μια συνάντηση με τον Γιώργο Λακκοτρύπη, κάτι που έγινε. Οι Florin Georghiou και Λακκοτρύπης συναντήθηκαν αρκετές φορές στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ χωρίς ποτέ να επισκεφθούν τα επίσημα γραφεία της εταιρείας Stratix Wealth. Από τον περασμένο Ιούνιο πάντως η εταιρεία έκανε 3 πληρωμές στον κ. Λακκοτρύπη στην εταιρεία του LMA στην Κύπρο, οπότε όλα έδειχναν ότι είχαμε να κάνουμε με μια «σοβαρή εταιρεία» που έκανε μια σοβαρή πρόταση για επενδύσεις στην Κύπρο. Υπό αυτές τις συνθήκες έπρεπε να γίνει το επόμενο βήμα. Η Stratix Wealth ήθελε, λέει, επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, οπότε η επιλογή της Cyfield Group ήταν μάλλον λογική. Η εταιρεία έχει σχεδόν έτοιμο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό τον οποίον μπορούσε να πωλήσει εξ ολοκλήρου ή να δώσει μετοχές και να βάλει συνεταίρο. Υπάρχουν βεβαίως κάποια προβλήματα για την τελική έγκριση (βλέπε έκθεση Γενικού Ελεγκτή), οπότε μάλλον για αυτό ζητήθηκε η συνδρομή του Χαράλαμπου Χαραλάμπους στο Προεδρικό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να πει ότι «θέλω να γίνει αυτό και να γίνει», είπε ο Χαράλαμπος στην κοινή επικοινωνία μέσω Zoom στις 9 Δεκεμβρίου 2025, νοουμένου βέβαια, όπως αντιληφθήκαμε από το βίντεο, ότι θα γίνουν κάποιες εισφορές. Μόνο που δεν επρόκειτο περί αυτού. Μετά από κάποιες μέρες κατέβηκαν τα σάιτ και εξαφανίστηκαν email και τηλέφωνα της Stratix Wealth. Τότε ξεκίνησε και το μοντάζ του βίντεο.

ΘΟΥΚΗΣ