Ο Αναστασιάδης είπε τη πιο σοβαρή κουβέντα

Είπαν πολλά και διάφορα στο πρόγευμα της ηγεσίας του ΔΗΣΥ στην παρουσία Αβέρωφ και Αναστασιάδη οι βουλευτές του κόμματος. Ήταν όλοι εκεί πλην του Σύκα, του Μαυρίδη και του Χατζηγιάννη. Την πιο σοβαρή κουβέντα πάντως -όσο κι αν σας φαίνεται παράξενοτην είπε ο Αναστασιάδης. Σχολιάζοντας αυτό που έλεγαν όλοι, ότι η Βουλή κινδυνεύει να γεμίσει με ανόητους, γραφικούς και μη σοβαρούς, πήρε τον λόγο και, αφού συμφώνησε με τον κίνδυνο αυτό, σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ οφείλει να στέλνει το μήνυμα ότι συνομιλεί με τους σοβαρούς στη Βουλή, όπως είναι το ΑΚΕΛ. Διαφωνούμε με το ΑΚΕΛ αλλά είναι σοβαρό κόμμα, οπότε πρέπει να συμπεριφερόμαστε αναλόγως και να δείχνουμε αλληλοσεβασμό. Με αυτόν τον τρόπο, όπως μου έλεγε πολιτικός του Κέντρου, διαχωρίζονται οι πελλοί από τους νούσιμους.

