Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Καρούσο κάτσε την μάππα χαμαί...

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος αποφάσισε να τα βάλει με τη διαιτησία και να προστατεύσει την ομάδα του, Ανόρθωση. Σε ανάρτησή του στο Facebook, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η διαιτησία οφείλει να σέβεται το άθλημα, τις ομάδες και τον κόσμο. Διαφορετικά, το πρωτάθλημα χάνει την αξιοπιστία του. Για ακόμη μία φορά, η διαιτησία ήταν απαράδεκτη εις βάρος της Ανόρθωσης». Με ποιο κοστούμι έκανε αυτή την τοποθέτηση; Του προέδρου του ΕΟΑ, του αντιπρόεδρου του ΔΗΣΥ, ή του πρώην υπουργού ή του πρώην δημάρχου; Και αφού θεωρεί ότι εδώ και καιρό αδικείται η ομάδα του γιατί τώρα αυτή η έκρηξη; Μήπως εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα αυτή η τοποθέτηση; Και γιατί κ. Καρούσο αυτή η επιλεκτική αντίδραση; Ως, απάντηση σε ποδοσφαιρική γλώσσα, ταιριάζει γάντι η φράση, κάτσε την μάππα χαμαί.

ΝεΚ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα