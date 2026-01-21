Καρούσο κάτσε την μάππα χαμαί...

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος αποφάσισε να τα βάλει με τη διαιτησία και να προστατεύσει την ομάδα του, Ανόρθωση. Σε ανάρτησή του στο Facebook, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η διαιτησία οφείλει να σέβεται το άθλημα, τις ομάδες και τον κόσμο. Διαφορετικά, το πρωτάθλημα χάνει την αξιοπιστία του. Για ακόμη μία φορά, η διαιτησία ήταν απαράδεκτη εις βάρος της Ανόρθωσης». Με ποιο κοστούμι έκανε αυτή την τοποθέτηση; Του προέδρου του ΕΟΑ, του αντιπρόεδρου του ΔΗΣΥ, ή του πρώην υπουργού ή του πρώην δημάρχου; Και αφού θεωρεί ότι εδώ και καιρό αδικείται η ομάδα του γιατί τώρα αυτή η έκρηξη; Μήπως εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα αυτή η τοποθέτηση; Και γιατί κ. Καρούσο αυτή η επιλεκτική αντίδραση; Ως, απάντηση σε ποδοσφαιρική γλώσσα, ταιριάζει γάντι η φράση, κάτσε την μάππα χαμαί.

ΝεΚ