Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Μετά από κάθε αναταραχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η επίδειξη ισχύος των φατριών, μοιάζει με αναβίωση του παρελθόντος. Τα εγκλήματα παρόλο που αλλάζουν μορφή και βαφτίζονται τεχνολογικά, υβριδικά ή αλλιώς, έχουν τις συνέπειές τους με συμπλοκές, εκτελέσεις στη μέση του δρόμου, πυροβολισμούς όποια ώρα και να 'ναι, εμπρησμούς και καταστροφή περιουσιών, χωρίς οι δράστες να υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές, κοινωνικές επιπτώσεις ή το αίσθημα ασφάλειας που διαλύεται σε κάθε γειτονιά. Το κράτος εμφανίζεται να αντιδρά και να εγκλωβίζεται σε ανακοινώσεις και αποσπασματικά μέτρα, ενώ οι φατρίες επιβάλλουν τη δική τους τάξη με όρους ωμής βίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται επειδή δεν αλλάζει η νοοτροπία και παρακολουθούμε εσωστρέφεια στους κόλπους της αστυνομικής δύναμης, επειδή οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής είναι μονίμως δυσαρεστημένοι και μονίμως στημένοι στον τοίχο, είτε από την κοινωνία, είτε από την ηγεσία τους. Το βέβαιο είναι ότι, μπορούμε πολλά περισσότερα από αυξημένες περιπολίες που δεν αποδίδουν. 

ΑνΔ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα