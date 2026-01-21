Μετά από κάθε αναταραχή

Η επίδειξη ισχύος των φατριών, μοιάζει με αναβίωση του παρελθόντος. Τα εγκλήματα παρόλο που αλλάζουν μορφή και βαφτίζονται τεχνολογικά, υβριδικά ή αλλιώς, έχουν τις συνέπειές τους με συμπλοκές, εκτελέσεις στη μέση του δρόμου, πυροβολισμούς όποια ώρα και να 'ναι, εμπρησμούς και καταστροφή περιουσιών, χωρίς οι δράστες να υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές, κοινωνικές επιπτώσεις ή το αίσθημα ασφάλειας που διαλύεται σε κάθε γειτονιά. Το κράτος εμφανίζεται να αντιδρά και να εγκλωβίζεται σε ανακοινώσεις και αποσπασματικά μέτρα, ενώ οι φατρίες επιβάλλουν τη δική τους τάξη με όρους ωμής βίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται επειδή δεν αλλάζει η νοοτροπία και παρακολουθούμε εσωστρέφεια στους κόλπους της αστυνομικής δύναμης, επειδή οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής είναι μονίμως δυσαρεστημένοι και μονίμως στημένοι στον τοίχο, είτε από την κοινωνία, είτε από την ηγεσία τους. Το βέβαιο είναι ότι, μπορούμε πολλά περισσότερα από αυξημένες περιπολίες που δεν αποδίδουν.

ΑνΔ