Χριστοδουλίδης 2025 vs Χριστοδουλίδης 2026

Το 2025, στο περιβόητο «State of the Union» λέχθηκε το εξής: «Για αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στη Λεμεσό, υλοποιούνται έργα συνολικού κόστους πέραν των 250 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης της έναρξης της πρώτης φάσης του Βόρειου Παρακαμπτήριου», ενώ και στο αμέσως επόμενο σημείο, «ολοκληρώνονται οι μελέτες της δεύτερης φάσης του αυτοκινητόδρομου προς τον Σαϊττά, συνολικού κόστους 65 εκατ. ευρώ». Την Πέμπτη το βράδυ ακούσαμε από το Πρόεδρο για το 2026: «Προκηρύσσονται επίσης οι αυτοκινητόδρομοι […] και η 2η φάση του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού προς Σαϊττά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα προχωρούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου με στόχο την αποσυμφόρηση […] και για τη Λεμεσό προκηρύσσεται η 1η φάση του Βόρειου Παρακαμπτήριου. Χρειάζεται κάποιο σχόλιο; Να ποντάρουμε για το 27;

Παζ.