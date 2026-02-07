Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Χριστοδουλίδης 2025 vs Χριστοδουλίδης 2026

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χρειάζεται κάποιο σχόλιο; Να ποντάρουμε για το 27;

Το 2025, στο περιβόητο «State of the Union» λέχθηκε το εξής: «Για αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στη Λεμεσό, υλοποιούνται έργα συνολικού κόστους πέραν των 250 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης της έναρξης της πρώτης φάσης του Βόρειου Παρακαμπτήριου», ενώ και στο αμέσως επόμενο σημείο, «ολοκληρώνονται οι μελέτες της δεύτερης φάσης του αυτοκινητόδρομου προς τον Σαϊττά, συνολικού κόστους 65 εκατ. ευρώ». Την Πέμπτη το βράδυ ακούσαμε από το Πρόεδρο για το 2026: «Προκηρύσσονται επίσης οι αυτοκινητόδρομοι […] και η 2η φάση του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού προς Σαϊττά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα προχωρούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου με στόχο την αποσυμφόρηση […] και για τη Λεμεσό προκηρύσσεται η 1η φάση του Βόρειου Παρακαμπτήριου. Χρειάζεται κάποιο σχόλιο; Να ποντάρουμε για το 27;

Παζ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα