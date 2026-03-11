Στο Υπουργικό ο διορισμός Λογγίνου

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου τίθενται προς έγκριση τα νομοσχέδια, για τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο θα υπάγονται όλες οι κρατικές υπηρεσίες, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων. Μέχρι την ψήφιση των νομοσχεδίων και τον διορισμό Εθνικού Συντονιστή, το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει σήμερα τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Αρχιπύραρχο Νίκο Λογγίνο, ως συντονιστή των κρατικών υπηρεσιών, για την κατάσβεση πυρκαγιών, σε αντικατάσταση του γενικού διευθυντή του υπ. Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, ο οποίος δεν έχει σχετική εμπειρία και, κακώς διορίστηκε.
ΜΧΣ