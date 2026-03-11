ΑΗΚ, κάν' το όπως η Cyta

Τον τέως CEO της Cyta, Ανδρέα Νεοκλέους -καλά να είναι ο άνθρωπος στο Ντουμπάι όπου εργάζεται πλέον- θυμήθηκαν χθες δημοσιογράφοι στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που έδωσε ο Σύνδεσμος Ηλεκτρικής Ενέργειας, κάνοντας λόγο για το εξαιρετικό αποτέλεσμα της δουλειάς του την προηγούμενη πενταετία. Αφορμή η συζήτηση για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ΑΗΚ, ώστε να μπορέσει χωρίς πλάτες να βρει τη θέση της στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρισμού, προς όφελος του καταναλωτή. Πάντως να σημειώσουμε πως οι εργαζόμενοι στη Cyta συνέβαλαν δραστικά στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού, όταν κατάλαβαν πως ο ανταγωνισμός δεν είναι κατάρα και σταμάτησαν να θέτουν προσκόμματα συνδικαλιστικά, διευκολύνοντας σημαντικά στην προσαρμογή του οργανισμού στις νέες σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις.

ΜΙΡ