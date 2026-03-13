Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Προτάσεις νόμου για το θεαθήναι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χθες, στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής συζητήθηκε η πρόταση νόμου του Αλέκου Τρυφωνίδη για ένταξη συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ. Παρά τις διαβεβαιώσεις από πλευράς ΟΑΥ ότι είναι έτοιμοι και μπορούν να τους εντάξουν χωρίς να αλλάξει ο νόμος και παρά τις σχετικές υποδείξεις συναδέλφων του για να αποσύρει την πρόταση, ο κ. Τρυφωνίδης επέμεινε αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εγώ θα το πάρω στην ολομέλεια». Την ίδια ατάκα χρησιμοποίησε και την προηγούμενη ημέρα στην Επιτροπή Παιδείας, στην πρότασή του για φύλαξη παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, όταν του υποδείχθηκε ότι η πρόταση είναι αντισυνταγματική (αυξάνει τον κρατικό προϋπολογισμό). Δύο προτάσεις νόμου για το θεαθήναι, λίγο πριν τις εκλογές. Τυχαίο;

ΑΓ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα