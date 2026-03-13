Χθες, στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής συζητήθηκε η πρόταση νόμου του Αλέκου Τρυφωνίδη για ένταξη συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ. Παρά τις διαβεβαιώσεις από πλευράς ΟΑΥ ότι είναι έτοιμοι και μπορούν να τους εντάξουν χωρίς να αλλάξει ο νόμος και παρά τις σχετικές υποδείξεις συναδέλφων του για να αποσύρει την πρόταση, ο κ. Τρυφωνίδης επέμεινε αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εγώ θα το πάρω στην ολομέλεια». Την ίδια ατάκα χρησιμοποίησε και την προηγούμενη ημέρα στην Επιτροπή Παιδείας, στην πρότασή του για φύλαξη παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, όταν του υποδείχθηκε ότι η πρόταση είναι αντισυνταγματική (αυξάνει τον κρατικό προϋπολογισμό). Δύο προτάσεις νόμου για το θεαθήναι, λίγο πριν τις εκλογές. Τυχαίο;

ΑΓ