Φωτοβολταϊκά... μέρα παρά μέρα

Το πρόβλημα με τις περικοπές στα οικιακά φωτοβολταϊκά είναι γνωστό. Φέτος όμως η κατάσταση έχει παραγίνει. Για τις 12 μέρες μέχρι τώρα του Μαρτίου, υπάρχουν περιπτώσεις με έξι μέρες αποκοπή, δηλαδή τα συστήματα δουλεύουν και παράγουν μέρα παρά μέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παραγόμενη ενέργεια να μειώνεται μέχρι και 60-70% και εκεί που ο κόσμος έβαλε φωτοβολταϊκά, συνεχίζει να πληρώνει ρεύμα από μαζούτ. Όσοι ξέρουν λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί το net billing, ξέρουν επίσης ότι ο Μάρτιος και ο Απρίλης είναι πολύ κρίσιμοι μήνες για να παραχθεί κάποιο απόθεμα που θα καλύψει τους δύσκολους μήνες του καλοκαιριού. Στο τέλος… η διαφορά φαίνεται στο λογαριασμό που όλοι μαζί πληρώνουμε την ανεπάρκεια ολόκληρου του συστήματος

