Περί διαφάνειας του Φορέα ο λόγος

Μετά το γνωστό - πλέον - βίντεο με τον τέως διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τους φερόμενους επενδυτές τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη για διαφάνεια των εισφορών, που γίνονται στο Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης. Πόσοι όμως θέλουν πραγματικά διαφάνεια στις εισφορές; Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια της Βουλής για το ψήφισμα, ώστε να υποχρεωθούν να καταθέσουν ονομαστικό κατάλογο με εμπιστευτική διαδικασία, με όσους έδωσαν χρήματα, κάποια κόμματα προτιμούν το σκοτάδι. Το εν λόγω ψήφισμα απορρίφθηκε με τις ψήφους από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ. Είναι καιρός, όσοι επικαλούνται τη λέξη διαφάνεια, να το δείχνουν με έργα όχι με λόγια.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

