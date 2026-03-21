Περί διαφάνειας του Φορέα ο λόγος

Μετά το γνωστό - πλέον - βίντεο με τον τέως διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τους φερόμενους επενδυτές τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη για διαφάνεια των εισφορών, που γίνονται στο Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης. Πόσοι όμως θέλουν πραγματικά διαφάνεια στις εισφορές; Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια της Βουλής για το ψήφισμα, ώστε να υποχρεωθούν να καταθέσουν ονομαστικό κατάλογο με εμπιστευτική διαδικασία, με όσους έδωσαν χρήματα, κάποια κόμματα προτιμούν το σκοτάδι. Το εν λόγω ψήφισμα απορρίφθηκε με τις ψήφους από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ. Είναι καιρός, όσοι επικαλούνται τη λέξη διαφάνεια, να το δείχνουν με έργα όχι με λόγια.

