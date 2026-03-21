Δύο κόμματα μόνο ευχήθηκαν καλό Μπαϊράμι στους Τουρκοκύπριους

Μόνο δύο κόμματα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα ευχήθηκαν καλό Μπαϊράμι στους Τουρκοκύπριους. Το ΑΚΕΛ και το Volt.

Καλό Μπαϊράμι ευχήθηκε χθες στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με δημόσια δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Επίσης, το Volt Cyprus εξέδωσε ανακοίνωση σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά) για να ευχηθεί στους Τουρκοκύπριους καλό Μπαϊράμι.

Έρχονται εκλογές και κάποιοι μάλλον θεωρούν ότι θα έχουν πολιτικό κόστος εάν ευχηθούν στους Τουρκοκύπριους.