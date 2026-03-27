Δημοσκόπηση Alpha: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Ποιοι ανεβαίνουν

Με οριακή διαφορά 0,4%, ο Δημοκρατικός Συναγερμός φαίνεται να προηγείται στην εκλογική κούρσα ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών, αφήνοντας το ΑΚΕΛ στη δεύτερη θέση. Αυτό προκύπτει από την τρίτη κατά σειρά δημοσκόπηση της Rai Consultants, την οποία παρουσίασε χθές βράδυ ο Άλφα Κύπρου, όπου τα δύο μεγάλα κόμματα συγκεντρώνουν 14,6% και 14,2% αντίστοιχα στην πρόθεση ψήφου. Το ΕΛΑΜ διατηρεί την τρίτη θέση με 9,9%, παρά μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Ανοδικά κινούνται σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με 7,4% και η «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» του Φειδία Παναγιώτου με 6,8%. Το Δημοκρατικό Κόμμα υποχωρεί στην έκτη θέση με 5,4%, ενώ το VOLT καταγράφει 2,6%. Οι Οικολόγοι και η ΔΗΠΑ συγκεντρώνουν από 1,5%, η ΕΔΕΚ 1,4%, η ΔΕΚ 0,5% και οι Κυνηγοί 0,4%. Την ίδια στιγμή, ξεχωρίζει το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων που αγγίζει το 25,1%.

Με αναγωγή στις έγκυρες ψήφους:











Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συσπείρωσης των κομμάτων, δύο μήνες πριν από τις εκλογές, στην πρώτη θέση βρίσκεται το ΕΛΑΜ με 67,1%. Ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 64,3% και ο ΔΗΣΥ με 52,2%, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται το ΔΗΚΟ με 41,3%, η ΔΗΠΑ με 33,1%, η ΕΔΕΚ με 27,7% και οι Οικολόγοι με 24,2%.

Τα στοιχεία δείχνουν μετακινήσεις ψηφοφόρων, με το ΑΛΜΑ να προσελκύει το 15% των ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ και την Άμεση Δημοκρατία το 28% των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ.





















Που κλίνουν οι αναποφάσιστοι:

Ως προς τα κριτήρια ψήφου, το 40% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βασικό ρόλο παίζει ο υποψήφιος και όχι το κόμμα. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που θα επηρεάσουν την ψήφο, η οικονομία καταγράφεται πρώτη με 32%, ακολουθεί το Κυπριακό με 24% και η διαφθορά με 13%.









Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής, με το 79% να δηλώνει ότι σίγουρα θα ψηφίσει και ένα επιπλέον 11% ότι πιθανότατα θα προσέλθει στις κάλπες. Σε σχέση με τις Βουλευτικές του 2021, το 36% δηλώνει ικανοποιημένο από την επιλογή του και προτίθεται να την επαναλάβει, ενώ το 32% εμφανίζεται δυσαρεστημένο και σκοπεύει να αλλάξει ψήφο.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη προς τα κόμματα παραμένει χαμηλή, αφού μόλις το 17% δηλώνει ικανοποιημένο, ενώ το 84% εκφράζει δυσαρέσκεια.

Εικόνα ΠτΔ

Η δημοσκόπηση καταγράφει και την εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος εμφανίζεται ενισχυμένος, κυρίως λόγω της διαχείρισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τον Μάρτιο, το 39% δηλώνει ικανοποιημένο από την απόδοσή του, αυξημένο σε σχέση με το 23% του Φεβρουαρίου, ενώ το 61% δηλώνει μη ικανοποιημένο (από 65% τον προηγούμενο μήνα).

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, το 32% εκφράζει ικανοποίηση έναντι 67% που δηλώνει δυσαρεστημένο. Αντίθετα, στην εξωτερική πολιτική οι αξιολογήσεις είναι πιο θετικές, με το 56% να δηλώνει ικανοποιημένο και το 42% μη ικανοποιημένο.









Θετικά αποτιμώνται και οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Το 54% δηλώνει ικανοποιημένο από τη διαχείριση, ενώ το 42% εκφράζει δυσαρέσκεια.

Παράλληλα, τα μέτρα που λήφθηκαν για την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, φαίνεται να ενίσχυσαν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, με το 56% να δηλώνει ικανοποιημένο και το 43% να εκφράζει αντίθετη άποψη.

Ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση συγκεντρώνει και η ανταπόκριση της Αθήνας στο αίτημα της Λευκωσίας για ενίσχυση της άμυνας, με αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών, καθώς το 82% των πολιτών την κρίνει θετικά.

Αντίστοιχα, θετικά αποτιμάται και η κινητοποίηση ευρωπαϊκών χωρών που στήριξαν την Κύπρο, με το 77% να εκφράζει θετική άποψη και το 20% αρνητική.

Τέλος, υψηλό παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών για την παρουσία κομμάτων και υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Facebook κυριαρχεί με 72%, ενώ η «Άμεση Δημοκρατία» εμφανίζεται πρώτη σε αναρτήσεις με 58%.





Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 10–19 Μαρτίου 2026, σε δείγμα 1.014 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Αντίστροφη Μέτρηση» του Alpha Κύπρου.