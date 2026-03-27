Τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί λεωφορείων - Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα Παρασκευή

Ένα αποδυτήριο για ΑμεΑ. Πόσο δύσκολο;

 Στις 28/4/2025 άρχισαν οι εργασίες στο πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» για τη μετατροπή υφιστάμενου αποδυτηρίου σε αποδυτήριο για αθλητές με αναπηρίες. Ο εργολάβος επρόκειτο να παραδώσει το έργο στις 28/8/2025. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε τη Βουλή η υπουργός Παιδείας, ο ΚΟΑ τερμάτισε τη σύμβαση, καθώς δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του. Πλέον, ο ΚΟΑ προσπαθεί να ολοκληρώσει τις εργασίες μέσω των συμβολαίων συντήρησης. Μέχρι να τα καταφέρει, δεκάδες αθλητές με αναπηρίες θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται...

Στην Κίνα κατασκευάστηκε σιδηροδρομικός σταθμός σε εννέα ώρες. Στην Κύπρο, εδώ και έναν χρόνο, πασκίζουν να ολοκληρώσουν ένα αποδυτήριο.

