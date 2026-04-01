Χωρίς συμφωνία για «Κρόνος»

Η κυβέρνηση βλέπει μισογέματο το ποτήρι στο ζήτημα της εμπορικής αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» και εστιάζει στη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας - Αιγύπτου, για τη διευκόλυνση των σχετικών επενδύσεων. Επί της ουσίας, πάντως, δεν υπάρχει συμφωνία με την Eni. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διατηρώντας μια θετική ματιά είπε, ότι "βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι συζητήσεις (σ.σ. για τη λήψη Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) από την κοινοπραξία για τον «Κρόνο»), τα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί, που είχαν τεθεί, δεν έχουν διαφοροποιηθεί». Η συμφωνία FID, διευκρίνισε, είναι μια συμφωνία, που άπτεται πολύπλοκων θεμάτων και νομικών ζητημάτων.

