Ο συντάκτης μιας ανακοίνωσης

Είναιόντως άξιο απορίας, για το ποιος εμπνεύστηκε τη χθεσινή ανακοίνωση του ΔΗΣΥ περί «αδελφότητας», την οποία συνθέτουν, όπως υποστήριξε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός βεβαίως από τον ίδιο το κόμμα, αφού ενίοτε είναι αντιπολίτευση και ενίοτε συμπολίτευση. Ειλικρινά προσπαθούμε να αντιληφθούμε, τι ακριβώς επεδίωξε ο συντάκτης της ανακοίνωσης του ΔΗΣΥ ή ο υποβολέας μιας τέτοιας ανακοίνωσης. Τι τον ανησυχεί ή τι τους ανησυχεί; Η σπουδή να αλλάξει ρότα η πρωτοφανής συζήτηση αναφορικά με τις καταγγελίες και να μετατραπεί σε μικροκομματική κουβεντούλα, δεν βοηθά κανέναν εκεί στο ΔΗΣΥ. Απεναντίας δημιουργεί μια απίστευτη δυστοκία στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, στις πραγματικές της διαστάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της αλήθειας ίσως αναδιατάξει και τις δυνάμεις του το πρώτο κόμμα του τόπου. Ναι αυτή η παράταξη, η οποία επαίρεται, ότι ενσαρκώνει τις φιλελεύθερες ιδέες, λέμε τώρα.

ΧΡγ