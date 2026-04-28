Τραμπ και Μελάνια υποδέχτηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στον Λευκό Οίκο για απογευματινό τσάι (βίντεο και φώτος)

Στις ΗΠΑ από τη χθες για 4ήμερη επίσημη επίσκεψη ο Βρετανός βασιλιάς - Θα μιλήσει στο Κογκρέσο και θα παρακολουθήσει παρέλαση μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο

Το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας, τον Κάρολο και την Καμίλα, κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:15 της Παρασκευής στην Κύπρο) οι Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Στη συνέχεια, τα δύο ζευγάρια πήραν τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο ενώ αργότερα προγραμματιζόταν μια σύντομη ξενάγηση στους κήπους του Λευκού Οίκου  όπου θα έβλεπαν τις κυψέλες που πρόσφατα τοποθετήθηκαν εκεί.

Το πρόγραμμα για σήμερα, Δευτέρα, περιλαμβάνει ένα πάρτι στον κήπο της προεδρικής κατοικίας.

Αύριο, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχουν από αύριο Τρίτη σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων μια στρατιωτική παρέλαση στον Λευκό Οίκο. Ο Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο ενώ θα παρακαθίσει με τον Αμερικανό πρόεδρο σε επίσημο δείπνο.

Πηγή: protothema.gr

