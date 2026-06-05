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Απίστευτο βίντεο: Η στιγμή που αεροπλάνο στη Φρανκφούρτη λίγο πριν την επιβίβαση... καταρρέει, έγινε ένα με το έδαφος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η απογείωση ήταν προγραμματισμένη για τις 13:50, ωστόσο η πτήση ακυρώθηκε μετά το συμβάν, καθώς το αεροσκάφος υπέστη σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα Boeing 787 με προορισμό το Λος Άντζελες κατέληξε με το ρύγχος του στο έδαφος, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Το μπροστινό σύστημα προσγείωσης κατέρρευσε απροσδόκητα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το μπροστινό σκέλος προσγείωσης του αεροσκάφους, της Lufthansa, υποχωρεί.

Τραυματίστηκαν μέλη του προσωπικού

 

«Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί», ανέφερε εκπρόσωπος της Lufthansa σε δήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους βρίσκονταν ήδη στο αεροσκάφος τη στιγμή του περιστατικού

«Αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και λαμβάνουν αυτή τη στιγμή ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Σημαντικές ζημιές στο αεροσκάφος

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης να έχουν αναπτυχθεί γύρω από το δικινητήριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου, το οποίο είχε καταλήξει εν μέρει να ακουμπά στην άτρακτό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:45 μ.μ. τοπική ώρα. Το αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει την πτήση LH450 με προορισμό το Λος Άντζελες, σύμφωνα με τη Lufthansa.

Η απογείωση ήταν προγραμματισμένη για τις 13:50, ωστόσο η πτήση ακυρώθηκε μετά το συμβάν, καθώς το αεροσκάφος υπέστη σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

«Διερευνούμε αυτή τη στιγμή τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε η εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή σε πιθανή τεχνική βλάβη.

Σχετικά νέο αεροσκάφος στον στόλο της Lufthansa

Το Boeing 787, και συγκεκριμένα η έκδοση 787-9 που χρησιμοποιεί η Lufthansa, αποτελεί σχετικά νέα προσθήκη στον στόλο του ομίλου. Η εταιρεία σχεδιάζει σταδιακά να αποσύρει λιγότερο αποδοτικά αεροσκάφη, απλοποιώντας παράλληλα τη σύνθεση του στόλου της.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης δήλωσε στη Daily Mail: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σημειώθηκε περιστατικό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με αεροσκάφος Boeing 787-9 Dreamliner της Lufthansa στις 12:45 μ.μ. Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται αυτή τη στιγμή από τις αρμόδιες αρχές».

Πηγή: iefimerida.gr 

 

 

 

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