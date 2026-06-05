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Eurostat: Αύξηση 3% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση στην Κύπρο

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Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σημείωσε αύξηση 2% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το ανάλογο τρίμηνο του 2025

Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 0,2% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,0% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο διάστημα το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1%, ενώ στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε μείωση 0,2%, σε τριμηνιαία βάση. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είχε προηγηθεί αύξηση 0,2% και στις δύο περιοχές.

Στο σύνολο των κρατών μελών, οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις του ΑΕΠ καταγράφηκαν στη Δανία (1,9%), ακολουθούμενη από την Εσθονία και τη Μάλτα (και οι δύο 1,1%). Μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-12,1%), στη Λιθουανία (-0,3%), στη Σουηδία (-0,2%) και στη Γαλλία (-0,1%).

Αύξηση 2% στην απασχόληση

Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σημείωσε αύξηση 2% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το ανάλογο τρίμηνο του 2025. Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η Eurostat επισημαίνει πως το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Λιθουανία (1,8%), η Μάλτα (1,0%) και η Εσθονία (0,9%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις απασχόλησης σε άτομα στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-1,0%), στην Ιρλανδία (-0,8%) και στην Πορτογαλία (-0,4%).

Η Υπηρεσία εκτιμά ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στη ζώνη του ευρώ σημείωσε αύξηση 0,1%. Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% και στις δύο περιοχές.

Ο αριθμός των απασχολουμένων στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα 221,2 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 176,3 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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