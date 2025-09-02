Ντουέιν Τζόνσον και Έμιλι Μπλαντ στη πρεμιέρα του «The Smashing Machine» στη Βενετία (βίντεο)

Ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) και η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) βρίσκονται στη Βενετία για την αποψινή πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας τους «The Smashing Machine», σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπένι Σαφντί (Benny Safdie).

Ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται τον θρυλικό πρωταθλητή των ΜΜΑ, Μαρκ Κερ (Mark Kerr), σε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Με τη χρήση προσθετικών στο πρόσωπο και μιας μαύρης περούκας, ο Τζόνσον είναι αγνώριστος στο ρόλο του.

Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία αφηγείται την χωρίς όρια ιστορία του πρωταθλητή, συμπεριλαμβανομένων των «αγώνων του με τον εθισμό, τη νίκη, την αγάπη και τη φιλία».

H Μπλαντ έχει το ρόλο της συζύγου του, Ντον Στέιπλς (Dawn Staples), η οποία «αγωνίζεται να βρει τη θέση της μέσα στον χαοτικό και αντιφατικό κόσμο του Mαρκ».

«Είναι η πρώτη μου φορά στη Βενετία», αποκάλυψε ο Τζόνσον καθώς έμπαινε στην αίθουσα για την επίσημη συνέντευξη Τύπου του φιλμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ