Ηθοποιός για τέσσερα λεπτά ο Μπιλ Γκέιτς – Γιατί εμφανίστηκε σε εμβληματική σειρά της… Ινδίας (βίντεο)

Σε μια απρόσμενη κίνηση ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αποφάσισε να κάνει cameo σε μια εμβληματική τηλεοπτική σειρά της Ινδίας, «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (Επειδή η πεθερά ήταν και αυτή κάποτε νύφη).

Ο Γκέιτς εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Πέμπτης, στο οποίο συνομίλησε με την ηθοποιό και πρώην ομοσπονδιακή υπουργό Σμρίτι Ιρανί για την υγεία της μητέρας και του παιδιού.

Και κάπου εδώ φαίνεται ότι κρύβεται ο λόγος που πήρε αυτή την απόφαση. Το Ίδρυμα Γκέιτς εργάζεται για τον περιορισμό της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας. Μάλιστα για χρόνια συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές του Ούταρ Πραντές και του Μπιχάρ, των δύο πολιτειών την βόρειας Ινδίας με τεράστιους πληθυσμούς που συγκαταλέγονται επίσης στις πιο μειονεκτούσες περιοχές.

Τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν σημαντική βελτίωση στους δείκτες υγείας με την πάροδο των ετών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο πολιτειών. Ωστόσο, σε μια χώρα που βυθίζεται στην πατριαρχία, οι προκλήσεις παραμένουν, σημειώνει το BBC.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ειδικοί λένε εκτιμούν η μεταφορά μηνυμάτων καθίσταται εξαιρετικά σημαντική για να διατηρηθεί ο ρυθμός αλλαγής της νοοτροπίας και των κανόνων ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με την ανάγκη να φροντίζουν τα κορίτσια και τις μητέρες τους.

Ηθοποιός για τέσσερα λεπτά

Η σκηνή με τον Γκέιτς διαρκεί τέσσερα λεπτά. Ξεκινά με τον ιδρυτή της Microsoft να την χαιρετά στη γλώσσα Χίντι με αμερικανική προφορά – «Ναμάστε Τούλσι-τζι», λέει, ρωτώντας την αν το είπε σωστά. «Ναι, απολύτως τέλεια», του απαντάει χαμογελώντας η ηρωίδα της Σμρίτι Ιρανί, Τούλσι.

Το τηλεφώνημα έρχεται μετά από ένα viral βίντεο που εμφανίστηκε η Τούλσι σε ένα godh-bharai (πάρτι για μωρά) να δίνει συμβουλές υγείας σε μια μέλλουσα μητέρα. Ο γιος της, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο, της λέει ότι είχε κάνει tag τον κ. Γκέιτς, διερωτώμενος αν θα ήταν πρόθυμος να της μιλήσει στην μέσω βιντεοκλήσης. «Δέχτηκε», ουρλιάζει με χαρά.

Η Τούλσι αρχικά φαίνεται λίγο νευρική. «Τι θα του πω; Κάνω βιντεοκλήσεις μόνο μαζί σας ή με τον πατέρα σας για ψώνια στο σούπερ μάρκετ», λέει στον γιο της. Αλλά μόλις εμφανιστεί στην οθόνη ο Γκέιτς, η Τούλσι ξαναβρίσκει τον δυναμισμό της, εξηγώντας τον λόγο για το «παραδοσιακό» τελετουργικό.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ευλογήσουμε μια νεαρή μέλλουσα μητέρα, της ευχόμαστε πολλή καλή υγεία», λέει. «Λέμε στις γυναίκες πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν την υγεία τους, τη διατροφή τους και τη δίαιτά τους. Τους λέμε να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών και να πηγαίνουν σε νοσοκομείο για τον τοκετό τους».

Οι δυο τους συμφωνούν ότι «όταν οι μητέρες είναι υγιείς, τα παιδιά ευημερούν και ο κόσμος μπορεί να σημειώσει σημαντική πρόοδο».

Naftemproriki.gr

