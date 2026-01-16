Χάος στο μετρό του Τόκιο από διακοπή ρεύματος - Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στους σταθμούς (VIDEO)

Χάος προκάλεσε το μετρό του Τόκιο μια σπάνια διακοπή ρεύματος την Παρασκευή (16/1) διακόπτοντας τις υπηρεσίες σε κάποιες από τις πιο πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο και εγκλωβίζοντας χιλιάδες επιβάτες κατά τις ώρες αιχμής.

Οι υπηρεσίες που εκτελούσε η East Japan Railway ανεστάλησαν σε πολλές γραμμές, αφήνοντας τους επιβάτες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Η εταιρεία αρχικά δήλωσε ότι δεν υπήρχε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξαναρχίσουν οι υπηρεσίες.

Η διαταραχή επεκτάθηκε σε όλο το δίκτυο μεταφορών της ιαπωνικής πρωτεύουσας, επηρεάζοντας τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς βρόχους της γραμμής Yamanote και ολόκληρη τη γραμμή Κειχίν - Τοχόκου, οι οποίες μαζί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων των επιβατών μέσω του κεντρικού Τόκιο.

Τμήματα της γραμμής Τακάιντο μεταξύ των σταθμών τόκιο και Σιναγκάουα επηρεάστηκαν επίσης, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το NTV έδειχναν επιβάτες να αποβιβάζονται από ένα τρένο της γραμμής Κειχίν - Τοχόκου, το οποίο είχε εγκλωβιστεί μεταξύ των σταθμών. Πυροσβέστες και προσωπικό των σιδηροδρόμων εθεάθησαν να βοηθούν τους επιβάτες καθώς περπατούσαν κατά μήκος των γραμμών για να βγουν με ασφάλεια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η γραμμή Yamanote κάνει κύκλο γύρω από το κέντρο του Τόκιο και συνδέει μεγάλες περιοχές, όπως το Σιντζούκου, το Σιμπούγια και τον σταθμό του Τόκιο.

Μόνο το Σιντζούκου διαχειρίζεται περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα, γεγονός που τον καθιστά τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο.

Η γραμμή Κειχίν - Τοχόκου συνδέει το κέντρο του Τόκιο με τις γύρω αστικές περιοχές, όπως η Γιοκοχάμα, και είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες διαδρομές της πρωτεύουσας για μετακινήσεις

Οι αρχές διερευνούν εάν η διακοπή ρεύματος και η πυρκαγιά στον σταθμό Tamachi συνδέονται.

Τέτοιες εικόνες είναι σπάνιες στο Τόκιο, αλλά ακόμη και οι σύντομες αναστολές μπορούν να επηρεάσουν γρήγορα την καθημερινή ζωή σε μια πόλη που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σιδηροδρομικό της δίκτυο.

