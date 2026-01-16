Μετακινούν προσωπικό στις Βάσεις: Η οδηγία του Φόρεϊν Όφις και η εκτίμηση ότι η «Κύπρος είναι ασφαλής»

Παρά την αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή, η Κύπρος θεωρείται από το Λονδίνο ασφαλής προορισμός, σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη».

Ενδεικτικό της εκτίμησης αυτής είναι ότι, παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία, η οποία αφορά και την Κύπρο, προχωρεί σε μετακίνηση προσωπικού, περιλαμβανομένων και στρατιωτικών, από περιοχές αυξημένου κινδύνου προς βρετανικές βάσεις στο νησί, εξέλιξη που καταδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως σημείου σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι το σενάριο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, το οποίο φερόταν να εξετάζεται ως απάντηση στις εκτελέσεις που είχε ανακοινώσει η Τεχεράνη, ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή από τις ΗΠΑ. Η ανατροπή αποδίδεται σε εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τόσο οι εκτελέσεις όσο και τα ενδεχόμενα χτυπήματα. Παρά ταύτα, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα και οι εξελίξεις παραμένουν ανοιχτές.

Οι εκτιμήσεις για το καθεστώς στο Ιράν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με επαφές με βρετανικές πηγές, δεν εκτιμάται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν, παρά την ένταση και τις διεθνείς πιέσεις, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η κρίση θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε επίπεδο διπλωματικών και πολιτικών πιέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Foreign, Commonwealth & Development Office έχει εκδώσει ταξιδιωτική συμβουλή για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, κάνοντας λόγο για «αυξημένο κίνδυνο περιφερειακής έντασης». Η οδηγία καλεί τους Βρετανούς πολίτες να λαμβάνουν αναλογικές προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία και το Κατάρ.

Το Φόρεϊν Όφις διευκρινίζει ότι η οδηγία δεν συνιστά αποφυγή ταξιδιού, αλλά προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στα ταξίδια και άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».