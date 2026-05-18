Open Day - Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας 2026: Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης από την ERB ASFALISTIKI

Η ERB ASFALISTIKI, μέλος του ηγετικού Τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και o Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ), στο πλαίσιο της διαχρονικής τους συνεργασίας, διεξάγουν διάφορες ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις. Κοινός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για το κοινό στις 9 Μαΐου 2026 στο Nicosia Mall. Σκοπός η πληροφόρηση του κοινού σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που προωθούν την καλλιέργεια κουλτούρας από νεαρή ηλικία.

Εκπρόσωποι της ERB ASFALISTIKI, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και τoυ Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για ζητήματα που σχετίζονται με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Παράλληλα διανεμήθηκαν συμβολικά δώρα. Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση, Live Link.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνου Μουσιούττα.

Η ERB ASFALISTIKI, στην κατεύθυνση της ευρύτερης κοινωνικής της προσφοράς, είναι σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση ευρύτερων ενεργειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης, που ενισχύουν την κουλτούρα πρόληψης και ασφάλειας.