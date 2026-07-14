Αναστάτωση ξανά στο mall της Πάφου: Προληπτική εκκένωση μετά από ενεργοποίηση συναγερμού

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί σε εμπορικό κέντρο της Πάφου, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, οδηγώντας στην άμεση εκκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους.

Εργαζόμενοι και επισκέπτες αποχώρησαν από τον χώρο ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού, χωρίς να προκληθεί πανικός ή να σημειωθεί οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό.

Ακολούθησαν έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία της ενεργοποίησης του συναγερμού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, επρόκειτο για λανθασμένη ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή ή λόγος ανησυχίας και το εμπορικό κέντρο επανήλθε σύντομα στην κανονική του λειτουργία.