Πρωτοβουλία Φίλιππου Φιλίππου για το Μουσείο του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Πάφου

Ζητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από την Πολιτεία Πρωτοβουλία για την προώθηση της δημιουργίας του Μουσείου του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Πάφου αναλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος ΕΔΕΚ και πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων και Έργων του Δήμου Πάφου, Φίλιππος Φιλίππου.

Με επιστολή που απέστειλε προς τον δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Φιλίππου εισηγείται την ανάληψη συντονισμένων ενεργειών από τον Δήμο, ώστε να προωθηθεί η υλοποίηση του έργου, υπενθυμίζοντας ότι, παρά τη δημόσια εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για μετατροπή του ιστορικού χώρου σε μουσείο, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Στην επιστολή του επισημαίνει ότι ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός Πάφου, από όπου τον Ιούλιο του 1974 μεταδόθηκε το ιστορικό διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τον κυπριακό λαό, αποτελεί σύμβολο της δημοκρατίας, της αντίστασης και της συνταγματικής νομιμότητας, υπογραμμίζοντας ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου στερεί από την Πάφο ένα μουσείο με ιδιαίτερη ιστορική, εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία.

Ο κ. Φιλίππου προτείνει όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την αποστολή επίσημης επιστολής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία του έργου και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Παράλληλα, εισηγείται τη διεκδίκηση συνάντησης εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την έκφραση της ετοιμότητας του Δήμου να συμβάλει στην υλοποίηση του έργου και την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος υπέρ της άμεσης μετατροπής του ιστορικού χώρου σε μουσείο.

Όπως αναφέρει, η δημιουργία του Μουσείου αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν χώρο που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις κρίσιμες στιγμές του 1974, ενώ συνιστά και αναγνώριση της προσφοράς του αείμνηστου Νίκου Νικολαΐδη, των συντελεστών του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Πάφου και όλων όσοι αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα.

Κλείνοντας, ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει την πεποίθηση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξει ομόφωνα την πρωτοβουλία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ιστορική μνήμη της Πάφου δεν μπορεί να παραμένει σε αναμονή.