Φρίκη στη Λάπηθο: Επτά ανήλικες κατήγγειλαν 64χρονο για σεξουαλική κακοποίηση – «Κανείς δεν θα σας πιστέψει», φέρεται να τους έλεγε

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει στα κατεχόμενα υπόθεση καταγγελλόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών στη Λάπηθο, καθώς ο αριθμός των παιδιών που έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος του ίδιου άνδρα φέρεται να έχει αυξηθεί στα επτά.

Πρόκειται για κορίτσια ηλικίας από 12 έως 15 ετών, τα οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Özgür Gazete», επισκέπτονταν φάρμα αλόγων στη Λάπηθο για μαθήματα ιππασίας.

Οι καταγγελίες στρέφονται εναντίον 64χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκφόβιζε τα παιδιά και να τα προειδοποιούσε να μη μιλήσουν σε κανέναν, λέγοντάς τους ότι «έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν θα σας πιστέψει». Στις 10 Ιουλίου, «δικαστήριο» διέταξε την κράτηση του υπόπτου για τρεις ημέρες. Ο άνδρας οδηγήθηκε εκ νέου χθες ενώπιον «δικαστηρίου», το οποίο παρέτεινε την κράτησή του για ακόμη τρεις ημέρες.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη της εκστρατείας «Σε πιστεύω» από τον Σύνδεσμο Στήριξης της Γυναίκας στη Ζωή, KAYAD, με στόχο να ενθαρρυνθούν γυναίκες και παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση ή κακοποίηση να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια.

Από τις καταγγελίες δύο αδελφών στις επτά ανήλικες

Η υπόθεση ήρθε αρχικά στο φως μετά την καταγγελία γυναίκας βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με την οποία οι δύο κόρες της, ηλικίας 15 και 12 ετών, είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον Τουρκοκύπριο σύντροφό της.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων καταγγελιών, ακόμη πέντε ανήλικες φέρονται να προσήλθαν στις αρμόδιες αρχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κοριτσιών που κατήγγειλαν τον 64χρονο στα επτά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλα τα κορίτσια βρίσκονται στην ίδια περίπου ηλικιακή ομάδα, από 12 μέχρι 15 ετών, και είναι ξένης υπηκοότητας. Όλες φέρονται να επισκέπτονταν τη συγκεκριμένη φάρμα για μαθήματα ιππασίας.

Οι καταγγελίες παρουσιάζουν κοινά στοιχεία, με τις ανήλικες να υποστηρίζουν ότι ο ύποπτος τις εκφόβιζε, προσπαθώντας να τις πείσει ότι κανείς δεν θα πίστευε όσα είχαν να καταγγείλουν.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, αλλά και η εκστρατεία της KAYAD, φαίνεται ότι ενθάρρυναν παιδιά που παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα σιωπηλά να μιλήσουν για όσα φέρονται να είχαν βιώσει.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο αριθμός των καταγγελιών να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η διαφυγή στις ελεύθερες περιοχές και η επιστροφή στα κατεχόμενα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον τουρκοκυπριακό Τύπο, μετά την πρώτη καταγγελία στην «αστυνομία», ο 64χρονος φέρεται να πέρασε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε βάρος του υποβλήθηκε καταγγελία και στις ελεύθερες περιοχές, ενώ, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, μετά από έρευνα στην κατοικία του επέστρεψε στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Κατά την τελευταία εμφάνισή του ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα, διατάχθηκε η παράταση της κράτησής του για ακόμη τρεις ημέρες, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανακρίσεις.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη λήψη καταθέσεων, στη συλλογή τεκμηρίων και στη διερεύνηση του ενδεχομένου να υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει σε καταγγελία.

Η εκστρατεία «Σε πιστεύω»

Η KAYAD ανακοίνωσε την έναρξη της εκστρατείας «Σε πιστεύω», στα τουρκικά «Sana İnanıyorum», με σκοπό να προσεγγίσει γυναίκες και παιδιά που ενδέχεται να έχουν υποστεί σεξουαλική βία, είτε σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση είτε σε άλλες περιπτώσεις.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι στα πρόσωπα που θα αποταθούν στην οργάνωση θα παρέχεται δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική στήριξη, καθώς και βοήθεια και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διερεύνησης μιας καταγγελίας.

«Το να μιλήσεις απαιτεί θάρρος. Η σιωπή προστατεύει τους δράστες. Η αλληλεγγύη είναι η ισχυρότερη αφετηρία για την απονομή δικαιοσύνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η KAYAD τονίζει ότι η αποκάλυψη όσων έχουν βιώσει τα θύματα δεν συμβάλλει μόνο στη δική τους προσπάθεια για δικαιοσύνη, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό και άλλων περιστατικών και να αποτρέψει νέα αδικήματα.

«Η σιωπή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που προστατεύουν τους δράστες. Κανένα θύμα δεν είναι μόνο», υπογραμμίζεται.

Καταγγελίες για εμπόδια και δευτερογενή τραυματισμό

Μέσω της εκστρατείας, η KAYAD επιχειρεί παράλληλα να αναδείξει τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα θύματα σεξουαλικής βίας στα κατεχόμενα όταν αποφασίζουν να καταγγείλουν όσα έχουν υποστεί.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στις δυσκολίες που φέρονται να αντιμετώπισαν η μητέρα και οι δύο κόρες της όταν απευθύνθηκαν στις «αρχές» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, γυναίκες και παιδιά που προχωρούν σε καταγγελίες σεξουαλικής βίας ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπα με προκαταλήψεις, αποτρεπτικές συμπεριφορές και διαδικασίες που προκαλούν δευτερογενή τραυματισμό.

Τέτοιες πρακτικές, επισημαίνεται, μπορούν να οδηγήσουν τα θύματα είτε να μην υποβάλουν καταγγελία είτε να εγκαταλείψουν τη διαδικασία προτού ολοκληρωθεί η διερεύνηση. «Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης πρέπει να προστατεύει και να ενδυναμώνει τα θύματα και όχι να τα τραυματίζει εκ νέου», αναφέρει η KAYAD.

Ο Σύνδεσμος κάλεσε την «αστυνομία» να διασφαλίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών και με ευαισθησία ως προς τη διάσταση του φύλου.

Ζήτησε επίσης σχολαστική συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων και πλήρη διεξαγωγή των ανακριτικών διαδικασιών, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την υπόθεση.

Όπως σημειώνει η οργάνωση, στερεοτυπικές φράσεις όπως «κανείς δεν θα σε πιστέψει», «δεν μπορείς να το αποδείξεις» ή «μην ασχολείσαι άδικα» λειτουργούν αποτρεπτικά και συμβάλλουν στη φίμωση των θυμάτων.

Η KAYAD υπογραμμίζει ότι η σεξουαλική βία δεν αποτελεί προσωπικό ή μεμονωμένο ζήτημα, αλλά ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί θεσμική και συλλογική αντιμετώπιση.