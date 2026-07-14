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| Κύπρος

Μεγάλη απάτη σε ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατ. ευρώ: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφορά σε εταιρείες που συστάθηκαν στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αρμόδιες πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι η διερεύνηση από την EPPO προηγήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ανταλλάσσονταν πληροφορίες και υποβάλλονταν αιτήματα μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών

Η εμπλοκή της Κύπρου στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το φερόμενο διασυνοριακό κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ περιορίστηκε, μέχρι στιγμής, στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν έρευνες, κατασχέσεις ούτε λήφθηκαν άλλα ανακριτικά μέτρα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

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Η επιχείρηση της EPPO πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, όπου διενεργήθηκαν οι έρευνες και οι κατασχέσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ από κυπριακής πλευράς παρασχέθηκε συνδρομή μέσω ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Όπως αναφέρθηκε, δεν διενεργήθηκαν έρευνες από την κυπριακή Αστυνομία ούτε λήφθηκαν οποιαδήποτε ανακριτικά μέτρα στην Κύπρο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδιες πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι η διερεύνηση από την EPPO προηγήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ανταλλάσσονταν πληροφορίες και υποβάλλονταν αιτήματα μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ οι επιχειρησιακές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν τελικά στην Ελλάδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνεργασία της Κύπρου εντάσσεται στο πλαίσιο των μηχανισμών συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσω των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων που λειτουργούν στα κράτη μέλη και συνεργάζονται με το κεντρικό γραφείο της EPPO στο Λουξεμβούργο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνδρομής των κυπριακών αρχών

Εξάλλου, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται, εφόσον η έρευνα το απαιτήσει σε μεταγενέστερο στάδιο, να υποβληθούν νέα αιτήματα δικαστικής συνδρομής ή ανταλλαγής πληροφοριών προς τις κυπριακές αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της EPPO αναφέρει ότι η υπόθεση αφορά εκτεταμένο δίκτυο φερόμενης απάτης τύπου «carousel» στο εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών, με εκτιμώμενη ζημία τουλάχιστον €46,9 εκατ. από ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε, ενώ διερευνώνται επιπλέον ενδείξεις για περίπου €24,2 εκατ. σε μη καταβληθέντα ή εσφαλμένα δηλωθέντα ποσά ΦΠΑ.

Στην ανακοίνωση γίνεται, επίσης, αναφορά σε εταιρείες που είχαν συσταθεί στην Κύπρο ως μέρος του υπό διερεύνηση δικτύου, χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ υπογραμμίζεται ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από τα αρμόδια δικαστήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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