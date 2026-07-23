Οι εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν πολλές περιοχές και στην Πάφο

Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν το απόγευμα της Τετάρτης και στην επαρχία Πάφου, καθώς εφαρμόστηκαν ελεγχόμενες εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος στο πλαίσιο παγκύπριου σχεδίου διαχείρισης του ηλεκτρικού φορτίου. Οι διακοπές επηρέασαν δεκάδες κοινότητες και αστικές περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Ο Βοηθός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Χάρις Ζαβαλής, εξήγησε ότι η απόφαση κρίθηκε αναγκαία λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, που οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με έκτακτες βλάβες σε συμβατικές μονάδες παραγωγής.

Στην επαρχία Πάφου οι διακοπές επηρέασαν μεγάλο αριθμό περιοχών και κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Κάθηκας, οι Αρόδες, η Κρήτου Τέρρα, η Δρούσεια, τα Πετρίδια, η Έμπα, η Ίνεια, η Γεροσκήπου στα τμήματα της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της κεντρικής πλατείας, το Στρουμπί, η Γιόλου και περιοχές της Κάτω Πάφου. Επηρεάστηκαν επίσης η περιοχή του τουριστικού χωριού Ikaria, η Χλώρακα μεταξύ της Υπεραγοράς Παπαντωνίου και των φώτων τροχαίας του St. George Hotel, καθώς και οι κοινότητες Κονιά, Άρμου, Μαραθούντα, Επισκοπή και μέρος του Μέσα Χωριού. Στην πόλη της Πάφου διακοπές σημειώθηκαν στην ανατολική περιοχή του Μουττάλου, σε τμήματα της Λεωφόρου Ελλάδος, των οδών Αθηνάς, Θερμοπυλών και Φελλάχογλου, στην περιοχή του Capital Hotel και των Kings Gardens. Επηρεάστηκαν ακόμη τμήματα της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το Λύκειο Κύκκου, καθώς και της Λεωφόρου Νικολάου Νικολαΐδη μέχρι τα φώτα τροχαίας των νέων Δικαστηρίων. Χωρίς ρεύμα έμειναν επίσης η περιοχή του γηπέδου Χλώρακας, οι περιοχές γύρω από το King Jason Hotel, η ανατολική πλευρά του Kings Avenue Mall, η Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου από τα πρώην κεντρικά γραφεία της Λαϊκής Τράπεζας μέχρι το American University of Beirut και την AlphaMega, η οικιστική περιοχή Universal κοντά στην κλινική Iasis, η περιοχή των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Νεόφυτου Νικολαΐδη, τα Κυβερνητικά Γραφεία, τα κεντρικά γραφεία της CYTA και η περιοχή του Δημοτικού Μεγάρου Πάφου.

Οι διακοπές επεκτάθηκαν ακόμη σε μέρος του Στρουμπιού, την Τσάδα, την Καλλέπεια, τη Λετύμπου, τον Χούλου, τη Λεμόνα, την Πιτταρκού, την Κούρτακα, την Κοίλη και την περιοχή Minthis Hills. Επηρεάστηκαν επίσης περιοχές εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλεξάνδρου Παπάγου και της οδού Κινύρας μέχρι τα νέα Δικαστήρια, η περιοχή του ΤΕΠΑΚ και της Τεχνικής Σχολής, μέρος της Πέγειας, ο Άγιος Γεώργιος Πέγειας, οι Θαλασσινές Σπηλιές, η Τοξεύτρα, μέρος της οικιστικής περιοχής Aphrodite Hills . Επίσης στις περιοχές Hotel Alexander the Great, περιοχή Almyra Hotel, Amavi Hotel, περιοχή Αγίου Αντωνίου King Jason Hotel, ανατολική περιοχή Kings Avenue Mall, περιοχή Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου από πρώην κεντρικά Λαικής Τράπεζας μέχρι American University of Beirut και AlphaMega Οικιστική περιοχή Universal πλησίο Κλινικής Iasis, περιοχή Λεωφόρου Γρίβα Διγενή και Λεωφόρου Νεόφυτου Νικολαίδη. Ακόμη στα Κυβερνητικά Γραφεία, Κεντρικά Γραφεία CYTA, περιοχή Δημοτικού Μεγάρου Πάφου Περιοχή Kings Avenue Mall, περιοχή Damon Hotel Apartments, περιοχή Φάρου, σταθμός ΟΣΥΠΑ, περιοχή Kefalos Hotel, περιοχή Kissos Hotel και άλλες περιοχές.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε ότι καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για αποκατάσταση των βλαβών στις δύο μονάδες παραγωγής στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς Βασιλικού και Δεκέλειας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτές θα τεθούν εκ νέου σε λειτουργία σήμερα, ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα.

Όπως εξήγησε, μετά τη δύση του ηλίου σταμάτησαν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια τα φωτοβολταϊκά συστήματα, γεγονός που μείωσε σημαντικά τη διαθέσιμη παραγωγή.

Εξαιτίας των ταυτόχρονων βλαβών στις συμβατικές μονάδες παραγωγής, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν διέθετε την απαιτούμενη εφεδρεία για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, με αποτέλεσμα το σύστημα να λειτουργήσει σε οριακά επίπεδα και να καταστεί αναγκαία η εφαρμογή των εκ περιτροπής διακοπών ηλεκτροδότησης. Η ΑΗΚ εκφράζει την αισιοδοξία ότι με την αποκατάσταση των βλαβών δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν νέες διακοπές ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατέληξε.