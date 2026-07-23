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Το έκανε και αυτό ο Φειδίας: Πήρε τον παππού του στο Ευρωκοινοβούλιο - Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το ταξίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον παππού του ευρωβουλευτή, αφού ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευε στην πρώτη θέση αεροπλάνου.

Μια ξεχωριστή επιθυμία του παππού του έκανε πραγματικότητα ο Φειδίας Παναγιώτου, ταξιδεύοντας μαζί του στο Βέλγιο για να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ταξίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον παππού του ευρωβουλευτή, αφού ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευε στην πρώτη θέση αεροπλάνου. Όπως ανέφερε ο Κύπριος ευρωβουλευτής, προτίμησε να καθίσει ο ίδιος πιο πίσω, παραχωρώντας στον παππού του τη θέση που δικαιούται λόγω της ιδιότητάς του.

Κατά την άφιξή τους στις Βρυξέλλες, ο παππούς του Φειδία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του τόσο για την επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και για όσα αντίκρισε στο Βέλγιο.

 

Με αυθορμητισμό σχολίασε ότι πρώτη φορά στη ζωή του έβλεπε τόσο μεγάλα κτήρια, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμπειρίας.

Η κοινή τους επίσκεψη καταγράφηκε σε βίντεο, με τον Φειδία να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακολούθους στιγμές από το ταξίδι και την ξενάγηση του παππού του στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

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ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΦειδίας Παναγιώτου

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