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| Οικονομία

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει η ΕΚΤ τα επιτόκια, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας ενισχύεται το ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι αξιωματούχοι της τράπεζας να αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά να καταδείξουν την πιθανότητα αύξησης τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας απειλούν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό

Στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας ενισχύεται την Πέμπτη το ευρώ, ενόψει της σημερινής απόφασης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με τους αξιωματούχους της τράπεζας να αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά να καταδείξουν την πιθανότητα αύξησης τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας απειλούν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια τον περασμένο Ιούνιο και υπαινίχθηκε περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής της, αλλά μια σειρά από ευνοϊκά στοιχεία για τις τιμές, τους μισθούς, την οικονομική δραστηριότητα και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταστήσει λιγότερο πιθανό μια γρήγορη αύξηση των επιτοκίων.

Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν την τράπεζα να προσαρμόσει τα επιτόκια για να αποτρέψει το ενεργειακό σοκ να πυροδοτήσει ένα ευρύτερο σπείρα αύξησης τιμών.

«Έχουμε επισημάνει έναν μικρό κίνδυνο η ΕΚΤ να αποφασίσει να προβεί σε μια πρόωρη αύξηση», αναφέρει σε σημείωμά της η Samara Hammoud, διεθνής οικονομολόγος στην Commonwealth Bank of Australia.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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