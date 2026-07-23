Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου: Εντός της ημέρας η επιδιόρθωση των δύο μονάδων παραγωγής

Αναμένεται εντός της ημέρας η επιδιόρθωση των δύο μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 165 MW, στις οποίες παρουσιάστηκε την Τετάρτη η βλάβη, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), επικαλούμενος σημερινή ενημέρωση από την ΑΗΚ.

«Εφόσον η λειτουργία τους εξελιχθεί ομαλά και δοθούν στη διαθεσιμότητα, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα καλυφθεί πλήρως, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες εφεδρείες του συστήματος», προσθέτει.

Στην ανακοίνωση ο ΔΣΜΚ αναφέρει σε σχέση με τις χθεσινές περικοπές ηλεκτρισμού σε καταναλωτές, ότι, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) προχώρησε σε ελεγχόμενη, εκ περιτροπής απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε παγκύπρια κλίμακα.

Προσθέτει ότι η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και της επακόλουθης αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με έκτακτες βλάβες σε συμβατικές μονάδες παραγωγής.

«Το μέτρο εφαρμόστηκε για την εξισορρόπηση της παραγωγής με τη ζήτηση, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος», αναφέρει.

Προσθέτει ότι η μέγιστη διάρκεια διακοπής για κάθε ομάδα καταναλωτών δεν ξεπέρασε τα 22 λεπτά.

Εξάλλου, σε δήλωση στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Διευθυντής ΕΚΕΕ του ΔΣΜΚ Χάρης Ζαβαλής είπε ότι η ΑΗΚ έχει θέσει τις δύο μονάδες στο πρόγραμμα παραγωγής και αν όλα πάνε καλά οι δύο μονάδες θα είναι στη διάθεση του ΔΣΜΚ.

Σε δήλωση στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου είπε ότι χθες παρουσιάστηκε βλάβη σε συνολικά δύο μονάδες παραγωγής στους δύο ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, Δεκέλειας και Βασιλικού, και γίνονται προσπάθειες να επιδιορθωθεί η βλάβη που προέκυψε.

«Ευελπιστούμε να είναι διαθέσιμη σήμερα, τουλάχιστον η μία μονάδα της Δεκέλειας», αν όχι και οι δύο, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ