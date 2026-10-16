Εγκαίνια για την έκθεση της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank σε συνδιοργάνωση με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, η Φωτεινή Παπαδοπούλου, Επίτροπος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, και ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς. Την εκδήλωση συντόνισε η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Δρ Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου, ενώ η Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank και επιμελήτρια της έκθεσης, παρουσίασε την επιστημονική και μουσειολογική προσέγγισή της.

Η έκθεση είναι μία πρωτοβουλία της Alpha Bank που φέρνει σε διάλογο εκθέματα της Νομισματικής της Συλλογής με νομίσματα από τις Συλλογές του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας. Συνολικά παρουσιάζονται 136 νομίσματα: 110 από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, 23 από τη Συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και 3 από τη Συλλογή της Λεβεντείου Πινακοθήκης. Μέσα από τη συνάντηση των συλλογών αυτών αναδεικνύεται η πλούσια νομισματική παράδοση της Κύπρου και η θέση του νησιού στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου.

Η εκθεσιακή αφήγηση αναπτύσσεται γύρω από τρεις θεματικές ενότητες, «Συναλλαγές», «Αφήγηση» και «Συμβολισμός», αναδεικνύοντας το νόμισμα ως μέσο συναλλαγής, αλλά και ως πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο. Οι παραστάσεις, τα σύμβολα και οι επιγραφές που φέρουν τα νομίσματα αποκαλύπτουν στοιχεία για την οικονομία, την εξουσία, την ταυτότητα και τις αξίες των κοινωνιών που τα δημιούργησαν.

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσση επιστημονική έκδοση, σε επιμέλεια της Δρ Δήμητρας Τσαγκάρη. Παράλληλα, κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες με παιδιά και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης, ανέφερε στην ομιλία του: «Τα σπάνια νομίσματα που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι απλώς πολύτιμα αντικείμενα, αλλά ζωντανές μαρτυρίες της ιστορίας και των πολιτισμών που τα δημιούργησαν. Η συνάντηση της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank με τους θησαυρούς του Λεβέντειου Μουσείου αναδεικνύει έναν διαχρονικό διάλογο πολιτισμού και μνήμης. Για την Κύπρο η νομισματική ιστορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της. Μέσα από αυτά τα εκθέματα ξεδιπλώνεται η διαδρομή ενός τόπου που διακρίνεται για την ανθεκτικότητα και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του».

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας της πρωτεύουσας, ενώ χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Alpha Bank και τη συνεργασία που οδήγησε στη δημιουργία της έκθεσης: «Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Alpha Bank για την πρωτοβουλία και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας για την αγαστή συνεργασία που οδήγησε στη σημερινή έκθεση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργούνται συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς, που επιτρέπουν στις συλλογές τους να βγαίνουν από τα όριά τους, να συναντώνται και να παρουσιάζονται στο κοινό μέσα από νέες προσεγγίσεις».

Η Φωτεινή Παπαδοπούλου, Επίτροπος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη επισήμανε «Για το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, η στήριξη του πολιτισμού αποτελεί διαχρονική δέσμευση και η δράσεις του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου εντάσσονται σε αυτή τη φιλοσοφία».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, αναφέρθηκε στην ευθύνη της Τράπεζας απέναντι στην οικονομία και την κοινωνία, τονίζοντας: «Πίσω από κάθε τραπεζική συναλλαγή βρίσκονται οι ανάγκες και τα σχέδια ανθρώπων. Η ευθύνη μιας τράπεζας είναι να τα στηρίζει με συνέπεια. Γιατί μια κοινωνία χρειάζεται θεσμούς που αντέχουν. Η ευθύνη μας, όμως, αφορά και όσα κρατούν μια κοινωνία ενωμένη: τη γνώση, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό. Η Νομισματική μας Συλλογή εκφράζει αυτή την ευθύνη: να διαφυλάσσουμε μια πολύτιμη κληρονομιά και να την κάνουμε προσιτή σε όλους, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους».

Ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, τόνισε: «Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Νομισματική Συλλογή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Alpha Bank. Η σημασία της έγκειται τόσο στην ιστορική αξία και τη σπανιότητα των αντικειμένων της όσο και στη γνώση που προσφέρει. Μέσα από τη Συλλογή, στηρίζουμε την έρευνα και την εκπαίδευση, συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος και φέρνουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας πιο κοντά στην ιστορία και τον πολιτισμό. Πιστεύουμε ότι η σχέση μιας Τράπεζας με την κοινωνία χτίζεται μέσα στον χρόνο, με εμπιστοσύνη, συνέπεια και ουσιαστική παρουσία».

Στον χαιρετισμό της η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Δρ Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου, αναφέρθηκε στη συνεργασία που οδήγησε στη δημιουργία της έκθεσης και στη σημασία της συνάντησης διαφορετικών θεσμών μέσα από τον πολιτισμό. Από την πλευρά της, η Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank και επιμελήτρια της έκθεσης, παρουσίασε την επιμελητική προσέγγιση και τη διαχρονική εμβέλεια της Συλλογής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η έκθεση αναδεικνύει τη νομισματική ιστορία της Κύπρου, αξιοποιώντας παράλληλα ψηφιακές εφαρμογές και διαδραστικά εργαλεία που εμπλουτίζουν την εμπειρία του επισκέπτη.

Σχετικά με τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank αναπτύσσεται συστηματικά από το 1972 και περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 11.000 αρχαία νομίσματα, από τη Βρετανία έως την Ινδία και από την Ουκρανία έως την Αιθιοπία, καθώς και 2.500 νομίσματα και τραπεζογραμμάτια του νέου Ελληνικού Κράτους. Ένα από τα πρώιμα νομίσματα της Αίγινας αποτέλεσε την έμπνευση για το σήμα που υιοθέτησε η Alpha Bank το 1972, χρονιά που σηματοδοτεί και την έναρξη της δημιουργίας της Νομισματικής της Συλλογής.

Η έκθεση ανοίγει στο κοινό

Η έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο» ανοίγει για το κοινό την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

· Χώρος: Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

· Διάρκεια: 16 Οκτωβρίου 2026 – 10 Ιανουαρίου 2027

· Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή, 10:00 – 16:00 (Κλειστά Δευτέρες και επίσημες αργίες)

· Πληροφορίες: leventismuseum.org.cy / alphabank.com.cy