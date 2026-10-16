Ραδιομαραθώνιος 2026: Δύναμη Αγάπης για μια κοινωνία που χωράει κάθε παιδί

Οι φετινές δράσεις παρουσιάστηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της ERB Cyprus Insurance Holdings στη Λευκωσία. Η ERB CYPRUS και οι εταιρείες της, ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI, μέλη του Ομίλου EUROBANK, στηρίζουν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη κοινωνία που δημιουργεί χώρο και ευκαιρίες για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουν τον Ραδιομαραθώνιο 2026 σε συνεργασία με το ΡΙΚ.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη απηύθυναν χαιρετισμούς ο CEO της ERB CYPRUS Insurance Holdings, κ. Τάκης Φειδία, η Δρ. Αντιγόνη Λανίτη, Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος, και η Πρόεδρος του Συντονιστικού Επιτελείου του Ραδιομαραθώνιου, κα Ανδρεανή Καλλιμάχου.

Ο κ. Φειδία στην ομιλία του τόνισε πως «ο Ραδιομαραθώνιος καταφέρνει να μετατρέπει το ατομικό ενδιαφέρον σε συλλογική δράση. Όταν συμμετέχουμε όλοι, τότε η Δύναμη Αγάπης γίνεται δύναμη αλλαγής. Γίνεται χώρος για κάθε παιδί. Φωνή για κάθε παιδί. Προοπτική για κάθε παιδί».

Η Δρ. Λανίτη σημείωσε: «Μέσα από το έργο του Ιδρύματος, στηρίζουμε τα παιδιά στην πράξη, με τρόπους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του».

Ο κ. Τσώκος δήλωσε: «Ως κρατικό κανάλι, το ΡΙΚ στηρίζει τον Ραδιομαραθώνιο και συμβάλλει στην ανάδειξη του μηνύματος της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής κάθε παιδιού».

Η κα Καλλιμάχου ανέφερε: «Οι φετινές δράσεις του Ραδιομαραθώνιου μάς φέρνουν όλους κοντά σε αυτό που πραγματικά αξίζει: Την ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών. Καλούμε όλους να συμμετάσχουν, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για μια κοινωνία που χωράει κάθε παιδί».

Η διεύρυνση της συμμετοχής της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, είναι σημαντικό μέρος αυτής της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας. Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς Allwyn, EKO, Eurobank Limited, Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη και ΧΜ για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή τους.

Το φετινό πρόγραμμα του Ραδιομαραθώνιου περιλαμβάνει σειρά δράσεων, με την κύρια εκστρατεία οικονομικής αρωγής να πραγματοποιείται στις 2 και 3 Νοεμβρίου. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το κάνουν με τους ακόλουθους τρόπους:

Με αγορά λαχνών

Με SMS στο 7060, γράφοντας RM, κενό και το ποσό 1, 3 ή 5€

Με πιστωτική κάρτα μέσω JCC

Με τραπεζική κατάθεση ή μεταφορά

Μέσω QR codes στα καταστήματα της Eurobank

Μέσω Contact Pay από το Mobile Application της Eurobank

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ

Στα γραφεία της ERB CYPRUS και των εταιρειών της, ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικτυακές συνεισφορές και το πλήρες πρόγραμμα των δράσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ραδιομαραθώνιου: www.radiomarathonios.org