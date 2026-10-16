Το Εργαστήρι Καινοτομίας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ επιστρέφει για 3η χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με πάνω από 200 συμμετέχοντες

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026, από τις 08:30 έως τις 16:00, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Εργαστήρι διοργανώνεται από το Future Skills Hub, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Στη συνδιοργάνωση συμμετέχουν επίσης η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, καθώς και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με τη χορηγική υποστήριξη της Amdocs, καθώς και με την ευγενική προσφορά φαγητού από τις εταιρείες Pizza Hut και Iakovos Photiades Group of Companies (ipH).

Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, με τις διαθέσιμες θέσεις να έχουν ήδη συμπληρωθεί. Συνολικά, 17 σχολεία από όλη την Κύπρο, με 150 μαθητές και μαθήτριες και 30 εκπαιδευτικούς, θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον των νέων για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 15–18 ετών από σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και από Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Βασικός στόχος είναι να ενθαρρύνει τους νέους να προσεγγίσουν σύγχρονες προκλήσεις μέσα από την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν ιδέες που συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες, με αφετηρία μια συγκεκριμένη θεματική πρόκληση, προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες. Με την καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων και επαγγελματιών, θα έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν τις προτάσεις τους σε δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Μέσα από αυτή τη βιωματική διαδικασία, θα καλλιεργήσουν σημαντικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των επιχειρηματικών προτάσεων των μαθητικών ομάδων ενώπιον κριτικής επιτροπής. Μετά την αξιολόγηση, θα αναδειχθούν οι τρεις (3) πιο καινοτόμες και βιώσιμες ιδέες, ενώ οι ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν βραβεία και δώρα, προσφορά των διοργανωτών και των υποστηρικτών της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Future Skills Hub: https://shortcourses.euc.ac.cy/