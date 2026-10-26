Για την Primetel, η σύνδεση δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας και τεχνολογίας. Οι πραγματικά δυνατές συνδέσεις είναι εκείνες που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, δημιουργούν ευκαιρίες συμμετοχής και συνεργασίας και γίνονται δύναμη προσφοράς στην κοινωνία.
Primetel και VolunTree ενώνουν δυνάμεις για να προσφέρουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον
Οι δύο οργανισμοί μάς προσκαλούν σε ένα μεγάλο beach cleanup στο Lady’s Mile
Αυτή τη φιλοσοφία έρχεται να υπηρετήσει η νέα συνεργασία της Primetel με τη VolunTree, την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα εθελοντισμού στην Κύπρο, η οποία συνδέει πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, διευκολύνοντας την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος συλλογικών δράσεων, με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την ευημερία των ζώων και τη στήριξη της κοινότητας, μετατρέποντας τη διάθεση για προσφορά σε πράξη, με απτά αποτελέσματα.
Ραντεβού στο Lady’s Mile!
Και επειδή οι καλές ιδέες αποκτούν αξία όταν γίνονται πράξη, η νέα συνεργασία ξεκινά δυναμικά!
Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, η Primetel και η VolunTree θα βρίσκονται στην παραλία Lady’s Mile, στη Λεμεσό, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγάλη εθελοντική δράση καθαρισμού.
Σε συνεργασία με τον influencer «The Island Keeper» και στο πλαίσιο της εκστρατείας «Keep Cyprus Clean», ενώνουν δυνάμεις για έναν απλό αλλά ουσιαστικό σκοπό: να αφήσουν πίσω τους μια πιο καθαρή παραλία και ένα θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους. Εργαζόμενοι, οικογένειες, φίλοι και κάθε πολίτης που επιθυμεί να προσφέρει, μπορούν να συμμετάσχουν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον εθελοντισμό. Μόνο διάθεση για συμμετοχή και προσφορά!
Τα απορρίμματα που θα συγκεντρωθούν θα ζυγιστούν και θα καταγραφούν, ώστε το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας να αποτυπωθεί και με μετρήσιμα στοιχεία.
Μια συνεργασία με συνέχεια
Primetel και VolunTree σχεδιάζουν ήδη νέες κοινές πρωτοβουλίες για το 2027, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες εθελοντικής συμμετοχής και να καλλιεργήσουν μια διαρκή κουλτούρα κοινωνικής προσφοράς.
Γιατί οι πιο δυνατές συνδέσεις δεν είναι μόνο εκείνες που μας φέρνουν κοντά. Είναι εκείνες που μας ενώνουν για να κάνουμε τη διαφορά.
Ραντεβού στο Lady’s Mile! Σάββατο 7 Νοεμβρίου | 11:00 π.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής, ΕΔΩ.
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