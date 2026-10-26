Mastercard Innovation Forum 2026: Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο της εποχής του Agentic AI και του «αόρατου» εμπορίου

Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο του Athens Mastercard Innovation Forum 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο Πειραιώς 260, με κεντρικό μήνυμα “building tomorrow together”. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από τον τραπεζικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό κόσμο, το Forum ανέδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες μορφές εμπορίου αναδιαμορφώνουν το τοπίο των πληρωμών, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Στην πρόοδο της Ελλάδας στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στις ευκαιρίες που ανοίγονται για την ελληνική αγορά εστίασαν η Kelly Devine, President, Europe της Mastercard, και ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Senior Vice President, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Όπως επισημάνθηκε, η χρήση καρτών στη χώρα έχει πλέον ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποφέρουν περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ ετησίως σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα.

Στις στρατηγικές προτεραιότητες της Mastercard για την ελληνική αγορά περιλαμβάνονται η διεύρυνση του προγράμματος «Mastercard Day», το οποίο προσφέρει καθημερινά οφέλη στους καταναλωτές, η δυνατότητα ανάληψης μετρητών μέσω τερματικών POS, καθώς και η επιτάχυνση της υιοθέτησης του Click to Pay, με στόχο πιο απλές και ασφαλείς online αγορές.

Οι θετικές προοπτικές για την Ελλάδα αποτυπώνονται και στις οικονομικές της επιδόσεις. Όπως επισήμανε η Natalia Lechmanova, Senior Vice President & Chief Economist Europe της Mastercard, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς την κατανάλωση και τις επενδύσεις και με τις κατασκευές, την τεχνολογία και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων να ηγούνται αυτής της δυναμικής.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις προτεραιότητες τραπεζών και επιχειρήσεων

Κοινό σημείο αναφοράς των συζητήσεων αποτέλεσε η εμπιστοσύνη, καθώς η πραγματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνολογικές της δυνατότητες, αλλά και από το κατά πόσο καταναλωτές και επιχειρήσεις εμπιστεύονται τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται.

Οι Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Chief Retail Client Strategies Officer της Alpha Bank, ο Ιάκωβος Γιαννακλής, Deputy CEO, Head of Retail & Digital Banking της Eurobank, η Χριστίνα Θεοφιλίδη, General Manager of Retail Banking της Εθνικής Τράπεζας, και ο Βασίλης Κουτεντάκης, Executive General Manager, Head of Retail Banking & Distribution Networks της Τράπεζας Πειραιώς, συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τη λιανική τραπεζική, μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες και την εμφάνιση AI agents που μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές και πληρωμές λογαριασμών εκ μέρους των πελατών. Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία των σύγχρονων υποδομών πληρωμών, του bancassurance και της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, σε μια περίοδο όπου τα τραπεζικά μοντέλα μετασχηματίζονται διαρκώς.

Για τις επιχειρήσεις, ο Giorgio Manoni, Executive Vice President, Advisors & Consulting Services στη Mastercard, σημείωσε ότι η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να φτάσει τα 2,5 τρισ. δολάρια έως το 2034 ενώ η Fabiana Piscitelli, Executive Vice President, Academy & Business Intelligence της Mastercard, επισήμανε ότι η πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα δεν συνεπάγεται απαραίτητα καλύτερες αποφάσεις. Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι να αξιοποιούν τα δεδομένα και την τεχνολογία, μετατρέποντάς τα σε χρήσιμη γνώση και μετρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.

Το Agentic Commerce αλλάζει την αγοραστική διαδρομή

Ένας από τους σημαντικότερους μετασχηματισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η σύγκλιση της αναζήτησης, της επιλογής και της πληρωμής ενός προϊόντος σε μία ενιαία, απρόσκοπτη εμπειρία.

Η Connie Cheng, Vice President, Innovation της Mastercard, παρουσίασε την έννοια του Agentic Commerce, όπου AI agents μπορούν σταδιακά να υποστηρίζουν ολόκληρη την αγοραστική διαδρομή, από τη σύγκριση και την επιλογή προϊόντων έως την πραγματοποίηση ασφαλών πληρωμών και την υποστήριξη μετά την αγορά. Καθώς αυτές οι δυνατότητες εξελίσσονται, η ενσωμάτωση της εμπιστοσύνης σε κάθε αλληλεπίδραση θα είναι καθοριστική, ώστε οι AI agents να λειτουργούν με ασφάλεια και σύμφωνα με τις προθέσεις των καταναλωτών.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο τα brands καλούνται να κερδίσουν την προσοχή και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Όπως ανέδειξαν οι Frederica Mouritz, Director, Strategy Pricing & Interchange, APEMEA της Mastercard και Aleksandra Wasilewska, Senior Manager, Advisors & Consulting Services της Mastercard, σε μια αγορά όπου ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί καθημερινά AI και το 41% της Gen Z δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές διαθέσιμες επιλογές, η πραγματική αξία μετατοπίζεται από την πληθώρα προϊόντων στην ουσιαστική καθοδήγηση και την εξατομίκευση.

Οι συζητήσεις εστίασαν επίσης στην πρακτική υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε συζήτηση που συντόνισε η Αθηνά Γεραγγέλου, Head of Advisors & Consulting Services για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της Mastercard, o Ανδρέας Αθανασόπουλος, CEO της Olympia Group, ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες της ΤΝ και την εφαρμογή της στην πράξη, ενώ ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Country Managing Director της Accenture, σημείωσε ότι οι AI agents δεν θα καταργήσουν τον ρόλο των φυσικών καταστημάτων και της ανθρώπινης επιλογής. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσδιορίσουν πού ο αυτοματισμός προσθέτει ουσιαστική αξία και πού η ανθρώπινη κρίση και αλληλεπίδραση παραμένουν απαραίτητες.

Οι νέες τεχνολογίες απαιτούν νέες δεξιότητες

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος futurologist Magnus Lindkvist ανέλυσε τις δημογραφικές και τεχνολογικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας και τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Με την σειρά του, ο Peter Bakenecker, President, Central Europe της Mastercard, στάθηκε στην αυξανόμενη ανάγκη για νέες δεξιότητες, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με έρευνα της Mastercard, το 70% των νέων ανησυχεί για το μέλλον του, θεωρώντας ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί στις ραγδαίες αλλαγές. Όπως τόνισε, η προετοιμασία των εργαζομένων για αυτές τις αλλαγές είναι εξίσου σημαντική με την επένδυση στην ίδια την τεχνολογία.

Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία ως θεμέλια της προόδου

Το Forum ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση για την ηγεσία και την ομαδικότητα, με τη συμμετοχή του Claude Makélélé, κατόχου UEFA Champions League, και της Jessica Claar, Senior Vice President, Marketing & Communications, Central Europe της Mastercard.

Αντλώντας παραδείγματα από την ποδοσφαιρική του πορεία και τον χαρακτηριστικό «ρόλο Makélélé», ο πρώην ποδοσφαιριστής ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και των ξεκάθαρων ρόλων για την επιτυχία μιας ομάδας, πέρα από το ατομικό ταλέντο. Ένα μήνυμα που συνδέθηκε με την κεντρική θεματική του Forum, αναδεικνύοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος αποκτά ουσιαστική αξία μέσα από τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη συλλογική προσπάθεια.

Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Senior Vice President, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Kύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Σε περιόδους μεγάλων αλλαγών, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι απλώς να προβλέψεις το μέλλον, αλλά να είσαι έτοιμος να το διαμορφώσεις μαζί με άλλους. Αυτό ακριβώς εκφράζει το Athens Mastercard Innovation Forum: έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου, όπου διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές συναντώνται. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, αναδείχθηκε η δύναμη της συνεργασίας ως καταλύτη της καινοτομίας. Για τη Mastercard, αυτή η διασύνδεση βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο επενδύουμε, καινοτομούμε και δημιουργούμε αξία για επιχειρήσεις και καταναλωτές.»