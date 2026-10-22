Η κυπριακή δημιουργικότητα έλαμψε στην τελετή απονομής των Carob Awards 2026

Η κορυφαία γιορτή της κυπριακής διαφήμισης και επικοινωνίας έφερε κοντά τη δημιουργική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τις καμπάνιες και τους ανθρώπους που ξεχώρισαν μέσα από τη δουλειά, το ταλέντο και την τόλμη τους.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκαν συνολικά 116 βραβεία, επιβραβεύοντας έργα που ανέδειξαν τη δυναμική, την εξέλιξη και τις δυνατότητες της εγχώριας δημιουργικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν: 20 Χρυσά βραβεία, 49 Αργυρά βραβεία και 47 Χάλκινα βραβεία, ενώ χρυσοί νικητές είναι οι εξής: Gnomi Integrated Communications, Action Global Communications, RedWolf/Ogilvy, Innovation/Leo Burnett, Delema/McCann, United Brains, o γραφίστας Στέλιος Παπαγεωργίου, Appios Communications, Cube Productions και Semio Productions.





Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΚ, Κωνσταντίνος Ντάλτας ανέφερε: «Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους νικητές, αλλά και όσες ομάδες κατέθεσαν υποψηφιότητες. Αγαπάμε όλες τις δουλειές το ίδιο, όσες ανέβηκαν στο βάθρο και όσες δεν τα κατάφεραν. Τα Carob δεν είναι μόνο μια βραδιά βραβείων. Είναι το αρχείο της κυπριακής διαφήμισης και ένα σημείο αναφοράς για το πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Είναι, επίσης, ένα μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους: ότι η διαφήμιση και η επικοινωνία είναι ένα επάγγελμα σύγχρονο, δημιουργικό και με μέλλον».

Από πλευράς της η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαριάννα Ζερβίδου σημείωσε: «Σήμερα αυτό που γιορτάζουμε είναι τη δύναμη της Επικοινωνίας. Διαφημιστές και διαφημιζόμενοι οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η ευθύνη μας είναι μεγάλη, γιατί εκτός από το να χτίζουμε brands και να φροντίζουμε να κάνουμε αληθινές υποσχέσεις, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να αξιοποιούμε την Επικοινωνία δίνοντας φωνή στις ευάλωτες ομάδες, θυμίζοντας τον κόσμο για την ανάγκη για συμπερίληψη και σεβασμό στη διαφορετικότητα, καταπολεμώντας μέσα από τη δουλειά μας κάθε μορφής ρατσισμό που ταλαιπωρεί ακόμα και στις μέρες μας, την κοινωνία μας.

Και φυσικά, μέσα σε όλη αυτή την έξαρση της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, έχουμε και μια ακόμη μεγάλη ευθύνη: να διατηρήσουμε τη δημιουργικότητα αυθεντική και πηγαία. Να συνεχίσουμε να δημιουργούμε όχι μόνο με τη βοήθεια των εργαλείων που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, αλλά κυρίως μέσα από το μυαλό, τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και την ανθρώπινη ψυχή μας.»

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και Βουλευτής Λευκωσίας, Άριστος Δαμιανού, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο Γενικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Παρμακλής, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης κ.α.

Η 4η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης ολοκληρώθηκε στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η κυπριακή δημιουργικότητα διαθέτει φωνή, τόλμη και μεγάλες δυνατότητες.

Διοργανωτής των Carob Awards είναι ο ΣΔΕΚ, συνδιοργανωτής το PIO. Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης η Cyta, ενώ Χρυσοί Χορηγοί η Lidl Κύπρου και η Allwyn.