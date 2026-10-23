Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 33Β και 34 των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας Κανονισμών του 1991 μέχρι 2017 αποφάσισε την παράταση της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων αναφορικά με το έτος 2026 ως εξής:
Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 33Β και 34 για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
Τα ετήσια τέλη αποχέτευσης λυμάτων και τα ετήσια τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που αναφέρονται στις Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύθηκαν, με αριθμούς Κ.Δ.Π. 384/2025 και Κ.Δ.Π. 385/2025 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5986, ημερομηνίας 12/12/2025, θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2026, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2026 όπως είχε καθοριστεί.
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Λεμεσός, σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία Παγκύπρια, στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων Κυπερούντας, Αγρού, Πάνω Πλατρών, Πελενδρίου και Πάνω Κυβίδων, στις αυτόματες μηχανές εξυπηρέτησης που βρίσκονται στα Γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, στο My Mall, στην υπεραγορά Λυσιώτη Επισκοπής και στις υπεραγορές Άλφα Μέγα Λινόπετρας, Κολοσσίου και Τριμίκλινης, καθώς και μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd.
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