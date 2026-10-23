10 χρόνια ανταμοιβή: Η Τράπεζα Κύπρου γιορτάζει και χαρίζει δώρα πέραν των €300.000

Από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2026, η μεγάλη επετειακή εκστρατεία δίνει ακόμα περισσότερους λόγους στους πελάτες να απολαμβάνουν τις καθημερινές τους αγορές σε εμπόρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες για ξεχωριστά δώρα.

Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε!

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 10 χρόνια ανταμοιβή, ένα νέο Spin & Win έρχεται στο BoC app. Για κάθε €100 σωρευτικών αγορών σε συμμετέχοντες εμπόρους του ανταμοιβή, οι πελάτες θα κερδίζουν ένα Spin, αλλά και μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση.

Μόλις συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσό αγορών, θα μπορούν να δουν τα διαθέσιμα Spins στην ενότητα «Προνόμια & Ανταμοιβή» για να κάνουν το Spin τους και να ανακαλύψουν τι έχουν κερδίσει. Κάθε πελάτης μπορεί να κερδίσει μέχρι και 10 Spins κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Τα δώρα περιλαμβάνουν κουπόνια ανταμοιβή αξίας €5, €10, €20 και €100, κουπόνια συγκεκριμένων εμπόρων αξίας €5, €10, €20 και €100, καθώς και τριπλούς (x3) βαθμούς ανταμοιβή σε επόμενη αγορά σε επιλεγμένους εμπόρους.

Γιατί εδώ και 10 χρόνια το ανταμοιβή είναι δίπλα μας σε όλες τις καθημερινές μας στιγμές, μικρές και μεγάλες, κάθε μέρα. Από τις καθημερινές μας ανάγκες μέχρι τις αγορές που σηματοδοτούν κάτι ξεχωριστό, κάθε συναλλαγή μπορεί να γίνει μια ακόμη ευκαιρία επιβράβευσης.

Η επετειακή εκστρατεία ολοκληρώνεται με μία μεγάλη κλήρωση. Οι πελάτες που έχουν συγκεντρώσει συμμετοχές κατά τη διάρκεια της εκστρατείας θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα από τα τρία κουπόνια ανταμοιβή αξίας €1.000 το καθένα.

10 χρόνια ανταμοιβής με εκατομμύρια ευρώ σε βαθμούς

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, έχουν δοθεί βαθμοί αξίας πέραν των €30 εκατ., ενώ οι εξαργυρώσεις σε συνεργαζόμενους εμπόρους ξεπερνούν τα €26 εκατ.

Σήμερα, στο ανταμοιβή συμμετέχουν περισσότεροι από 300 έμποροι σε ολόκληρη την Κύπρο και σε όλες τις βασικές κατηγορίες αγορών, με το δίκτυο να ξεπερνά τα 1.000 καταστήματα, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές επιβράβευσης.

10 χρόνια ανταμοιβή. 10 χρόνια δίπλα σου, κάθε μέρα.